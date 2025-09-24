Γεραπετρίτης για Μητσοτάκη-Ερντογάν: Θα συναντηθούν το επόμενο διάστημα, δεν σταματά ο διάλογος με την Τουρκία - iefimerida.gr

Ο δίαυλος του διαλόγου με την Τουρκία θα παραμείνει ανοιχτός, διαβεβαίωσε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Έλληνας υπουργός ξεκαθάρισε πως, παρά τη διαφαινόμενη ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ-Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστεί.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Νίκου Μελέτη αν θεωρεί πως η αναβολή ή η ακύρωση της συνάντησης των δύο ηγετών χθες μπορεί να οδηγήσει και να σηματοδοτήσει το τέλος των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε:

«Υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών», σημείωσε ο Έλληνας υπουργός.

Τί είπε ο Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για τη Μονή Σινά

Η δήλωση στην ΕΡΤ έγινε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών και προφανώς στην ατζέντα βρέθηκε το θέμα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Επ' αυτού, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στον χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα, τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε».

Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, ο υπουργός είπε πως «μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής, συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθειά μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική εκείνη λύση, έτσι ώστε το Μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του».