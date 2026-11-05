Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας δεν δικαιούται να κουνά το δάχτυλο -Τον κατηγορώ για την εντιμότητά του ευθέως, δεν είναι αθώα περιστερά - iefimerida.gr

Δριμεία επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, δεν δικαιούται να κουνά το δάχτυλο.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 αναφερόμενος στον Αλ. Τσίπρα και στις καταγγελίες ότι έλαβε χρήματα από τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο σημείωσε ότι «στην Ελλάδα η οικονομική ολιγαρχία στήριξε την επάνοδο Τσίπρα μετά βαΐων και κλάδων και ηττάται. Αυτό που λένε ότι αριστερή πλουτοκρατία στήριξε την επάνοδο του Τσίπρα, θα πρέπει να είναι τυφλός για να μην το βλέπεις».

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«Δεν ξύπνησε μια μέρα η κυβέρνηση και είπε πάμε να θυμηθούμε τους ποινικούς κώδικες. Αυτό θα ήταν ετεροχρονισμένο. Ούτε ξύπνησα μια μέρα ξαφνικά να θυμηθώ το καθεστώς Μαδούρο και τα λεφτά και τις βαλίτσες του Τσίπρα. Έτσι έγινε. Με τη διαρκή αναφορά του Τσίπρα στο ότι η Κυβέρνησή μας είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών και ότι ο ίδιος είναι ο πιο έντιμος Πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Άρα, όταν ένας άνθρωπος στο δημόσιο λόγο κάνει δύο τέτοιους ακραίους ισχυρισμούς, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι μέλος της κυβέρνησης, είναι ο πιο διεφθαρμένος που έχει υπάρξει και κατ’αντιδιαστολή αυτός είναι ο πιο έντιμος. Αυτό δεν χρήζει απαντήσεως. Άρα δεν θυμηθήκαμε ξαφνικά τους κώδικες. Ο Τσίπρας προκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα προσωπικά με προσέβαλε ως μέλος της Κυβέρνησης που λέει διεφθαρμένο τον Μητσοτάκη και όλη τη Νέα Δημοκρατία, προβάλλοντας το επιχείρημα της δικής του εντιμότητας και ηθικής υπεροχής.

» Δεν είναι αθώα περιστερά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας του 2015 έχει κυβερνήσει 4 χρόνια και ξέρουμε πολύ καλά και ποιοι τον συμπάθησαν και ποιους εξυπηρέτησε και τι έκανε. Όσον αφορά τα χρήματα του Μαδούρο, ούτε αυτό έγινε ως κάτι που το ξαναθυμηθήκαμε ξαφνικά, έγινε γιατί τώρα ένας αξιωματούχος από το Καράκας βγήκε με βίντεο και είπε πήγα στον Τσίπρα μια βαλίτσα μου την έδωσε Μαδούρο. Άρα δεν μπορεί κάτι που το έχει ενθαρρύνει ο ίδιος, να μην αποδέχεσαι τον εαυτό σου. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν έχουμε μόνο τη μαρτυρία του ανθρώπου. Έχουμε τα εξής γεγονότα. Έχουμε την ισπανική Εισαγγελία που για την ίδια ακριβώς περίοδο βρήκε ότι είχαν πάει κάποια εκατομμύρια στους Podemos. Θυμίζω ότι ΣΥΡΙΖΑ και Podemos ήταν τα αδελφά κόμματα στην Ευρώπη. Ο Ιγκλέσιας με τον Τσίπρα, κολλητοί.

» Αφού λοιπόν ο Ιγκλέσιας ξέρουμε αποδεδειγμένα ότι πήρε τα εκατομμύρια, ενισχύει την υποψία ότι η καταγγελία του αξιωματούχου από το Καράκας μπορεί να έχει βάση. Ξέρουμε ότι ο κ. Τσίπρας απεκάλυψε στη συνέχεια ότι εκείνη την περίοδο έγινε καταγγελία ότι ο τότε πρέσβης Βενεζουέλας στην Αθήνα είχε κάνει σεξουαλική παρενόχληση σε μια κυρία που ήταν υπάλληλος, ήταν κόρη στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και αντί ο κ. Τσίπρας να καταγγείλει την σεξουαλική παρενόχληση, την έθαψε. Είπε σε αυτή μη μιλήσεις και έστειλε επιστολή στον Μαδούρο, παρ’τον πίσω. Όταν είσαι ο Τσίπρας και έχεις αυτά τα πράγματα στην καμπούρα σου, δεν δικαιούσαι να κουνάς το δάχτυλο στους άλλους περί διαφθοράς. (…) Τον κατηγορώ για την εντιμότητά του, ευθέως. Του λέω σταμάτα να μας κουνάς το δάχτυλο για διαφθορά».

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«Ο κ. Βελόπουλος είναι πολύ καλός στην εντυπωσιοθηρία»

Σχολιάζοντας την μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Αλέξη Τσίπρα είπε «ο κ. Βελόπουλος είναι πολύ καλός στην εντυπωσιοθηρία. Κάνεις μία μηνυτήρια αναφορά για να γίνει στη Βουλή προκαταρκτική επιτροπή βάση των καταγγελιών του Γεωργιάδη, του Κοντονή κτλ.

» Η Βουλή μπορεί να διερευνήσει ποινικά και να ασκήσει δίωξη μόνο για αδικήματα που δεν έχουν παραγραφεί. Γιατί για όσα έχουν παραγραφεί δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη. Ο κ. Τσίπρας κυβερνούσε ως το 2019. Το Σύνταγμα που αφαίρεσε την πενταετή παραγραφή ψηφίστηκε το ’20. Άρα ο κ. Τσίπρας ελέγχεται με το Σύνταγμα του ’19. Άρα ο κ. Τσίπρας, για όποιο τυχόν ποινικό αδίκημα έχει κάνει, έχει ήδη παραγραφεί. Άρα η Βουλή προκαταρκτική επιτροπή δεν μπορεί να κάνει πια για τον κ. Τσίπρα γιατί δεν μπορεί να του ασκήσει δίωξη. Μόνο ένα αδίκημα δεν έχει παραγραφεί, το ξέπλυμα. Μόνο αν του βρουν λεφτά μπορεί να περάσει δικαστήριο ο Τσίπρας, όμως το ξέπλυμα δεν το ασκεί ως δίωξη η Βουλή, το ασκεί η Εισαγγελία. Άρα η Βουλή δεν έχει πια καμιά δικαιοδοσία να συστήσει προκαταρκτική επιτροπή για τον Τσίπρα.

» Άρα η δήλωση Βελόπουλου και όλος ο χειρισμός του γίνεται μόνο και μόνο για να παίξει μια δήλωση, δεν έχει καμία νομική και πολιτική ουσία».

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Ο Πιερρακάκης πήρε το ΠΑΣΟΚ από το σε όλα «όχι», το έβαλε να ψηφίσει τα μισά «ναι»

Για τη χθεσινή ψηφοφορία τόνισε «συγκλονιστική η παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη έναντι του ΠΑΣΟΚ. Διότι ο Πιερρακάκης ενώ ξεκινήσαμε με αυτή την κουβέντα με το νόμο από αρνητική θέση λόγω του άρθρου 23 και της φασαρίας που έγινε και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι βρέθηκε η Νέα Δημοκρατία σε δύσκολη θέση Πολιτικά, όχι μόνο το γύρισε με τις πρωτοβουλίες που έλαβε, δηλαδή την απόσυρση του άρθρου με το διπλασιασμό των προστίμων και με όλα τα μέτρα.

» Ο Πιερρακάκης πήρε το ΠΑΣΟΚ από το σε όλα “όχι”, το έβαλε να ψηφίσει τα μισά “ναι” και στην κόντρα του με τον Ανδρουλάκη τον έκανε σκόνη. Η φράση “μην γίνεται Λαφαζάνης” πιστεύω ότι συμπυκνώνει τέλεια το λάθος της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρουλάκη και όλα αυτά έγιναν παράλληλα. Άρα δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Εμείς αντιμετωπίζουμε όλους μας τους πολιτικούς αντιπάλους με τον ίδιο τρόπο.

» Τώρα το ότι δεν υπάρχει στη Βουλή ο Τσίπρας για να δώσει το ίδιο μια κοινοβουλευτική μάχη, αυτό είναι επιλογή του Τσίπρα. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή. Θα μπορούσε να είναι στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ, τους στρίμωξε πάρα πολύ ο Πιερρακάκης. Είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να έλεγε όχι στο δεκαπλάσιο των προστίμων κατά των funds; Δηλαδή πώς θα έλεγε όχι σε αυτό; Είχε πει όχι, όταν κατάλαβε ότι με την τακτική του Πιερρακάκη αυτό θα αναδειχθεί στην κοινή γνώμη περιτράνως, άλλαξε πορεία. Αυτό είναι μια πολιτική επιτυχία».

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Εκλογές στις ΗΠΑ

Ειδικότερα για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είπε πως «9 στις 10 φορές ο εν ενεργεία Πρόεδρος χάνει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Γιατί η Αμερικανική Συμπολιτεία και ο Αμερικανικός λαός έχουν συνηθίσει, κατά τη γνώμη μου και σωστά, σε ένα σύστημα όπου δεν θέλουν η μία πλευρά να τα έχει όλα. Το σύστημα δηλαδή οδηγεί ο ένας να σέβεται τις απόψεις του άλλου. Το στυλ του Ντόναλντ Τραμπ τον έφερε δυο φορές Πρόεδρο της Αμερικής, δεν το λες και αποτυχία. Η έκταση της ήττας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν, γιατί ο πόλεμος στο Ιράν έφερε πολύ μεγάλο πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. (…) Δεν ασχολούνται οι Αμερικανοί τόσο πολύ με την εξωτερική πολιτική. (…) Η εξωτερική πολιτική αποτελεί προνόμιο του Προέδρου. Στο αμερικανικό Σύνταγμα ο αποκλειστικός υπεύθυνος της εξωτερικής πολιτικής είναι ο Πρόεδρος. Δύο χρόνια έχει την πλειοψηφία, δεν πέρασε κανένα νόμο η κυβέρνηση και το Κογκρέσο. Ο Τραμπ μόνος του κυβερνούσε, προεδρικά διατάγματα έβγαζε και βγάζει και τώρα.

» Η διαφορά θα είναι ότι τώρα θα μπορούν να κάνουν μπλοκ οι άλλοι. Σίγουρα θα πρέπει να μπει σε μία λογική συμβιβασμού, γιατί αυτό επιβάλλει η Αμερικανική Συμπολιτεία. Αλλά μην περιμένετε κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικές ανατροπές στην εξωτερική του πολιτική. Έχουμε δύο θετικά πράγματα. Το ένα, έχουμε πολλούς Έλληνες πλέον ελληνικής καταγωγής, εκλεγμένους και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και Γερουσιαστή. Αυτό είναι καλό. Η φωνή της Ελλάδας ενισχύεται. Το δεύτερο καλό για μας και το βλέπεις από το τι γίνεται στην Τουρκία είναι ότι, η νέα πλειοψηφία του Κογκρέσου είναι πολύ πιο αρνητική στα αιτήματα της Τουρκίας απ’ ό, τι ήταν οι προηγούμενοι. Άρα λοιπόν εδώ οι προσπάθειες της Τουρκίας να πάρει τα F-35, να ακυρώσει τις κυρώσεις κλπ γίνονται πιο δύσκολες ως προς το Κογκρέσο απ’ ότι ήταν μέχρι σήμερα».