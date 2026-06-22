Ο Άδωνις Γεωργιάδης συζήτησε με τον Στέφανο Κασσελάκη για το ΕΣΥ: «Σιχαίνομαι το φακελάκι -Μεγάλο πρόβλημα οι ελλείψεις νοσηλευτών» - iefimerida.gr

Για ζητήματα που σχετίζονται με το ΕΣΥ συζήτησαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια vidcast στο YouTube.

Η συζήτηση έγινε έπειτα από πρόσκληση﻿ του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» και του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, την οποία και αποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας.



Ο Κασσελάκης που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση και η απάντηση Γεωργιάδη - «Αν πάθεις τίποτα, θα σε φροντίσουμε»

Στο ξεκίνημα της εκπομπής ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το πλεονέκτημα του ΕΣΥ είναι οι δωρεάν υπηρεσίες του, με τον Στέφανο Κασσελάκη να λέει ότι έχει επιλέξει να μην έχει ιδιωτική ασφάλιση.

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«Δεν χρειάζεται», του είπε ο υπουργός Υγείας, και συνέχισε: «Σου εύχομαι να μην πάθεις τίποτα, αλλά αν χρειαστεί θα σε φροντίσουμε».

«Μεγάλο πρόβλημα οι ελλείψεις νοσηλευτών, μην πυροβολείτε το ΕΣΥ»

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτές, καθώς καλείται ημερησίως να αντιμετωπίσει περίπου 85.000 περιστατικά.

«Μην πυροβολείτε το ΕΣΥ» είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας και υπεραμύνθηκε και του συστήματος των ραντεβού μέσω του 1566.

«Υπάρχει το φακελάκι, το σιχαίνομαι και όπου το βρω τους ξηλώνω»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο «φακελάκι», που δυστυχώς υπάρχει στο ΕΣΥ, τονίζοντας ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και υπάρχει και σε χώρες όπως η Ελβετία.

«Προσωπικά, το σιχαίνομαι» είπε, εξηγώντας ποιες ενέργειες κάνει η κυβέρνηση για να το αντιμετωπίσει. Όπως είπε, οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί, ενώ οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο.

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«Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Στέφανο Κασσελάκη για το ΕΣΥ