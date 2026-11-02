Γεωργιάδης: Δεν μπορεί να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, τα πληρώνει το κράτος - iefimerida.gr

Το μήνυμα ότι το κράτος καλύπτει οικονομικά τις θεραπείες ασθενών στο εξωτερικό, εφόσον κρίνονται ιατρικά αναγκαίες, έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Μιλώντας στο AΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι οι θεράποντες γιατροί τεκμηριώνουν εγγράφως ότι ένας ασθενής πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία και το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

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«Δεν χρειάζεται να πληρώσεις από την τσέπη σου. Αν οι γιατροί γράψουν με χαρτί ότι πρέπει να πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Ιταλία. Δεν μπορεί να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, τα πληρώνει το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι για τη δημιουργία ερανικού λογαριασμού απαιτείται η υποβολή ειδικού αιτήματος στον ΕΟΠΥΥ.

«Όταν δουν έρανο για παιδί, είναι σίγουρα απάτη»

Ο κ. Γεωργιάδης είπε σχετικά με το ζήτημα των εράνων για την κάλυψη ιατρικών εξόδων, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν σε πολλές περιπτώσεις πως υπάρχει κρατική πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση θεραπειών στο εξωτερικό.

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«Η δύναμη εδώ είναι η ενημέρωση. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι το κράτος τα πληρώνει όλα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όταν δουν έρανο για παιδί, είναι σίγουρα απάτη».

Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικά στα οποία, όπως είπε, έχει συνδράμει προσωπικά, τονίζοντας ότι έχει διαθέσει αεροσκάφος και έχει οργανώσει τη μεταφορά ανθρώπων από το Μαρόκο και το Ναϊρόμπι.

«Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο στην ανάγκη του», υπογράμμισε.

Έλεγχοι σε ερανικούς λογαριασμούς και διαφημίσεις

Ο υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα των εράνων και των σχετικών οικονομικών συναλλαγών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο απάτης.

Επιπλέον, μίλησε και για την πλατφόρμα «MedWatch» για τον έλεγχο των ιατρείων, έπειτα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για σημαντική ενίσχυση των ελέγχων, αναφέροντας ότι οι σχετικές διαφημίσεις (παράνομων ιατρικών επεμβάσεων) έχουν περιοριστεί κατά 99%.

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«Λυπούμαι που έπρεπε να συμβεί το περιστατικό για να σφίξουν τα λουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν πρόκειται να δείξω ανοχή στις ύβρεις»

Επιπλέον, ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν προς το πρόσωπό του, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πρόκειται να δείξω ανοχή στις ύβρεις».

«Δεν είμαι τύραννος, υπουργός είμαι», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ιδιότητά του ως εκλεγμένου πολιτικού δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται αποδέκτης προσβλητικών συμπεριφορών.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης του συστήματος υγείας, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.