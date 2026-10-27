Γεωργιάδης: Πιθανές οι εκλογές στις 16 Μαΐου, μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία - iefimerida.gr

Σε πιθανή ημερομηνία εκλογών αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες στις 16 Μαΐου του 2027.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ευθέως» στην ΕΡΤnews το βράδυ της Δευτέρας.

Ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ΝΔ θα φτάσει στην αυτοδυναμία, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.

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Για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία θα κατακτήσει τον στόχο της αυτοδυναμίας». Πρόσθεσε πως, αν παραστεί ανάγκη κυβέρνησης συνεργασίας, «το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ».

Όπως εξήγησε, μια τέτοια συνεργασία προϋποθέτει σύμπλευση στα μεγάλα ζητήματα: τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας, τις σχέσεις με το Ισραήλ και τον σεβασμό στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την ημερομηνία των εκλογών, είπε ότι δεν αποκλείει να γίνουν στις 16 Μαΐου, χωρίς όμως να τη δίνει ως δεδομένη.

Γεωργιάδης: «Πιο πολλούς αλαζόνες βλέπω στην αντιπολίτευση»



Ο υπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, θεωρώντας ότι η κριτική προς την κυβέρνηση συχνά δεν έχει ουσιαστικό έρεισμα.

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«Πιο πολλούς αλαζόνες βλέπω στην αντιπολίτευση παρά στην κυβέρνηση», είπε, και συνέχισε: «Βρίσκουν λεφτά εκεί όπου δεν υπάρχουν, κατηγορούν την κυβέρνηση για το ότι έχει σήμερα συννεφιά και γιατί αύριο έχει ήλιο. Δεν είναι όλα αυτά αλαζονεία;».

Σε αυτό το πλαίσιο στράφηκε και κατά του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο υποστήριξε ότι «δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη για τα λάθη του».

«Έχουμε 14.000 περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές από το 2019»



Στο θέμα της Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το ΕΣΥ έχει σήμερα το μεγαλύτερο συνολικό προσωπικό που είχε ποτέ.

«Σήμερα έχουμε 14.000 περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές από το 2019», ανέφερε. Παραδέχθηκε πάντως ότι οι ανάγκες του συστήματος συνεχίζουν να αυξάνονται.

Εξήγησε ότι η γήρανση του πληθυσμού και οι νέες θεραπείες φορτώνουν περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας, οπότε οι προσλήψεις από μόνες τους δεν καλύπτουν όλα τα κενά. Επέμεινε ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε προσωπικό και υποδομές δεν έχουν προηγούμενο.

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«Ότι ταυτόχρονα με την ανακαίνιση όλων των υποδομών έχουμε κάνει και τις περισσότερες προσλήψεις που έχουν γίνει ποτέ, αυτό είναι αναντίρρητη πραγματικότητα», τόνισε.

Γεωργιάδης για τουρκολιβυκό: «Δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά δεν σημαίνει αυτομάτως ήττα»

Για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για αρνητική εξέλιξη, αλλά είπε ότι το τελικό πρόσημο θα το δώσουν οι διπλωματικοί χειρισμοί της Αθήνας.

«Αποτελεί μια δυσάρεστη και αρνητική εξέλιξη και αυτό είπε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Αν μια δυσάρεστη εξέλιξη εξελιχθεί σε ήττα, εξαρτάται από το πώς θα το χειριστείς εσύ», σημείωσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία έχει απέναντί της ένα ευρύ μέτωπο χωρών και διερωτήθηκε ποιος βγαίνει τελικά κερδισμένος.

«Η Τουρκία έχει βάλει απέναντί της τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Κατηγόρησε μάλιστα την αντιπολίτευση ότι «περιμένει να πάθει ζημιά η Ελλάδα για να ρίξει τον Μητσοτάκη».

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Για Καραμανλή και Σαμαρά: «Μην τους ταυτίζουμε»



Σχολιάζοντας την πρόσφατη ομιλία του Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά και το μνημόνιο, ο κ. Γεωργιάδης τη χαρακτήρισε «πολύ συγκροτημένη» και «εξαιρετικά ισορροπημένη», και είπε ότι συνάδει με όσα υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός εδώ και χρόνια.

Κατά τον υπουργό, ο κ. Καραμανλής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών ζητημάτων, αλλά δεν έχει στραφεί κατά της κυβέρνησης ούτε έχει μιλήσει για εθνική ήττα.

«Πουθενά δεν κατηγόρησε την κυβέρνηση και δεν μίλησε για εθνική ήττα. Είπε ότι δεν πρέπει να ζητήσουμε την άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο», σημείωσε.

Δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του κ. Καραμανλή και κάλεσε τους πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Έκανε επίσης σαφή διάκριση μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών: «Άλλος ο κ. Σαμαράς και άλλος ο κ. Καραμανλής, μην τους ταυτίζουμε».

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«Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα με τον Μιχάλη Μπεκίρη»



Για την προσωρινή αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τα καθήκοντά του, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προκύπτει ζήτημα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση.

«Δεν υφίσταται κανένα πολιτικό θέμα με τον Μιχάλη Μπεκίρη», δήλωσε. Εξήγησε ότι ο ίδιος ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του για να διαλευκάνει τις κατηγορίες εις βάρος του, και ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλει να μένουν σκιές, ούτε για τον ίδιο ούτε για τους συνεργάτες του.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Μπεκίρης δεν είχε εκτελεστικές αρμοδιότητες και ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στην εσωτερική λειτουργία του γραφείου του πρωθυπουργού, απορρίπτοντας τη θεωρία περί παρασκηνιακής εξουσίας. Σημείωσε επίσης ότι δεν είναι σπάνιο στην παρούσα κυβέρνηση στελέχη να παραμερίζονται υπό την πίεση των εξελίξεων, ώστε να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις.

Επίθεση στον Τσίπρα για την καταγγελία περί χρηματοδότησης το 2012



Απαντώντας στις καταγγελίες για «γαλάζια ανοχή στα σκάνδαλα», ο υπουργός γύρισε στην υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης του Αλέξη Τσίπρα από τη Βενεζουέλα στην προεκλογική περίοδο του 2012.

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Είπε ότι δεν θα απαντήσει επί της ουσίας στις αιτιάσεις της Αριστεράς για σκάνδαλα, αν δεν δοθεί πρώτα απάντηση για όσα ισχυρίζεται πρόσωπο που παρουσιάζεται ως αξιωματούχος από το Καράκας. Σύμφωνα με τον υπουργό, το πρόσωπο αυτό έχει καταγγείλει δημόσια ότι μετέφερε σε ξενοδοχείο βαλίτσα με χρήματα που είχε στείλει ο Νικολάς Μαδούρο για την εκστρατεία του κ. Τσίπρα το 2012.

Ο κ. Γεωργιάδης επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να αντικρούσει την καταγγελία.

«Από την ώρα που έχει βγει κάποιος δημόσια και έχει πει ότι "του πήγα τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο που την έστειλε ο Μαδούρο για να τον βοηθήσει στην προεκλογική του εκστρατεία" και αυτός δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να πάει στα δικαστήρια, αλλά κάνει ότι δεν ακούει, εγώ δεν θα ασχοληθώ», ανέφερε.