Γεωργιάδης: «Σερβιτόρος συμφερόντων» ο Τσίπρας, όλοι οι πλούσιοι τον αγαπούν γιατί τους εξυπηρέτησε ως πρωθυπουργός - iefimerida.gr

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «σερβιτόρο συμφερόντων» εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μίλησε στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» στο Action24, όπου έδωσε συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΕΛΑΣ.

Αφορμή στάθηκε αναφορά του πρωθυπουργού νωρίτερα σήμερα, ο οποίος αναφερόμενος στον ποινικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 τόνισε πως «κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή, ποια γραμμάτια εξαργύρωσε».



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Γεωργιάδης: Σερβιτόρος συμφερόντων ο Τσίπρας, τον αγαπούν όλοι οι πλούσιοι

«Τα μεγάλα συμφέροντα έλεγαν πάντα, '' έχουμε το καλό μας παιδί τον Αλέξη θέλουμε έναν νόμο; θέλουμε ένα ρουσφέτι; γι' αυτό σήμερα όλοι οι ολιγάρχες τον αγαπούν. Ο λόγος που όλος αυτός ο πλούτος αγαπά τον Αλέξη είναι γιατί ως πρωθυπουργός εξυπηρετούσε τα αιτήματά τους»

Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι απολαμβάνει τη στήριξη οικονομικά ισχυρών κύκλων, χαρακτηρίζοντάς τον «σερβιτόρο συμφερόντων», και επανήλθε με σκληρή κριτική για τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Novartis και για τον ρόλο του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

«Έκανες τη συμμορία Novartis, έκανες τον Παπαγγελόπουλο, τα έπαιρνες από όποιον πετούσε και κολυμπούσε, είσαι στη βίλα στο Σούνιο, σταμάτα επιτέλους τη ρητορική για τη εντιμότητα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο Τσίπρας είναι ‘’Σερβιτόρος'’ συμφερόντων - Όλοι οι πλούσιοι τον αγαπάνε».

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Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά απο τον Μαδούρο το 2012

«Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο το 2012», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, επικαλέστηκε την υπόθεση χρηματοδότησης των Podemos, που κατά τον ίδιο είχε απασχολήσει την ισπανική Δικαιοσύνη την ίδια χρονιά, και υπενθύμισε τους πολιτικούς δεσμούς του ΣΥΡΙΖΑ με το ισπανικό κόμμα, το οποίο χαρακτήρισε αδελφό. Προκάλεσε μάλιστα τον κ. Τσίπρα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον όσων διατυπώνουν παρόμοιους ισχυρισμούς.

Ο υπουργός έφερε επίσης στο προσκήνιο μια επιστολή που, όπως είπε, είχε στείλει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νικολάς Μαδούρο, ζητώντας του να παρέμβει για τον τότε πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση. Ανέφερε ακόμη τις καταγγελίες αξιωματούχου της Βενεζουέλας, ο οποίος μίλησε στον Ιάσωνα Πιπίνη και ισχυρίστηκε ότι ο κ. Τσίπρας πήρε μια βαλίτσα με λεφτά το καλοκαίρι του 2012, και στηλίτευσε τη στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντί τους.

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«Δεν του κάνει μήνυση για να μην βγουν τα εμβάσματα», ισχυρίστηκε ο κ. Γεωργιάδης, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις.