Γεωργιάδης: Ο Γιαννακόπουλος του «Χωριάτικου» καταδικάστηκε για trafficking επί Σαμαρά και αποφυλακίστηκε επί Τσίπρα - iefimerida.gr

«Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα, εκτός από το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι δεν αξιολογεί ως κοινή την παρουσία Καραμανλή - Σαμαρά σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM και στη Στέλλα Γκαντώνα, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση η ΝΔ να κάνει συγκυβέρνηση με κανένα άλλο κόμμα, πλην του ΠΑΣΟΚ. Από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συγκυβέρνησης. Βγάλτε την από το λεξιλόγιό σας, δεν υφίσταται ούτε ως πιθανότητα».

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«Θα κάνουμε συγκυβέρνηση με τον Βελόπουλο; Μα έχετε παλαβώσει, είναι δυνατόν! Γίνεται να κάνουμε συγκυβέρνηση με τη Λατινοπούλου; Πρώτα απ’ όλα θα είναι η Λατινοπούλου στη Βουλή;» πρόσθεσε ο ίδιος και τόνισε:

«Εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αν υποτεθεί ότι το "μεγάλο αφεντικό" δεν θέλει αυτοδυναμία πρέπει να ξέρει ότι η ΝΔ δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα, πλην του ΠΑΣΟΚ…».

Όσον αφορά στην παρουσία Σαμαρά και Καραμανλή στην εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που έγινε χθες στο Πολεμικό Μουσείο, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι δεν την αξιολογεί ως «κοινή» παρουσία και πως ο Κώστας Καραμανλής είπε αυτά που λέει πάντα εκφράζοντας τις ανησυχίες του.

«Δεν ήταν στην ίδια γραμμή, αν δείτε την ομιλία του Καραμανλή είπε αυτά που λέει πάντα. Τις ανησυχίες που εκφράζει πάντα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

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Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο έκανε λόγο για δυσάρεστη εξέλιξη που καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί και σημείωσε: «Θέλουμε να αναλωνόμαστε σε εθνική μιζέρια».

«Δεν μπορεί να κάνει λάθος ένας δικός μας άνθρωπος; Όσοι έχουνε βγει σε καθεστώς μιζέριας για το τουρκολιβυκό κάνουνε λάθος. Ο κ. Καιρίδης είπε ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, σωστό είναι αυτό, είναι μια αλήθεια. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, καλύτερο θα ήταν να μην είχε συμβεί. Ήττα δεν είναι, δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Το ότι η Λιβύη και η Βουλή της επικύρωσαν το παράνομο μνημόνιο δεν το καθιστά αυτό δεσμευτικό για την Ελλάδα, απλώς από εκεί που είχαμε ένα επιπλέον επιχείρημα ότι ούτε η Βουλή της Λιβύης δεν το έχει επικυρώσει χάσαμε αυτό το κομμάτι του επιχειρήματος. Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα, παράνομο ήταν, παράνομο παραμένει. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε προλάβει γιατί εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε εκεί όπως παίζει η Τουρκία».

«Όλα αυτά που ακούγονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ήττα μας στην εξωτερική πολιτική, δεν έχουν ιδέα όσοι μιλάνε. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα έχει οικοδομήσει διεθνείς συμμαχίες πρωτοφανείς, πολλές από αυτές είχαν ξεκινήσει επί Σαμαρά, δεν μπορεί να μην τα βλέπουμε αυτά».

«Δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου, σημείωσε ότι «δεν θα ζητήσουμε άδεια. Ουδείς θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο».

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«Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο, δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Η Τουρκία στην αρχή είπε ότι "πρέπει να ζητήσετε την άδειά μας" και τώρα έχει καταλήξει ότι "πρέπει να μας ενημερώσετε". Θέση για το καλώδιο έχει αλλάξει η Τουρκία, δεν έχει αλλάξει η Ελλάδα. Είναι τελείως προφανές ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία και δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια».

«Ο Τσίπρας μόνο με τον Ανδρουλάκη πλακώνεται»

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας είπε πως «μόνο με τον Ανδρουλάκη πλακώνεται» και έθεσε δύο ερωτήματα σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές:

«1ον: Αν ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία, εγώ πιστεύω ότι τελικά θα την πάρουμε.

2ον: Αν 2η θέση θα είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, γιατί όποιος είναι τρίτος χαιρετάει. Η μεγάλη απειλή για τον Τσίπρα δεν είναι ο Μητσοτάκης, γιατί είναι προεξοφλημένο ότι θα χάσει από τον Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

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Για φορολογικές απάτες

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις διάφορες υποθέσεις φορολογικών απατών, που εξαρθρώθηκαν και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, με αναφορές περί συγκυριών, είπε: «Από τη μια μας κατηγορούν ως την κυβέρνηση της διαφθοράς και από την άλλη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί της κυβερνήσεώς μας εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο όλα κυκλώματα που κλέβανε το κράτος. Επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν και μπήκαν και καθάρισαν τον χώρο του μπάσκετ. Γιατί κατηγορείται ο Μητσοτάκης»;

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση με το κύκλωμα των φούρνων «Το Χωριάτικο», ο υπουργός σχολίασε πως ο επικεφαλής του είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά, ενώ αφέθηκε ελεύθερος, καθώς μειώθηκαν οι ποινές με το νόμο Παρασκευόπουλου επί Τσίπρα. Αναρωτήθηκε για ποιο λόγο γίνεται αυτό και δέχεται κριτική ο πρωθυπουργός. «Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας;» είπε.

Τέλος, σε ερώτηση της δημοσιογράφου για ευρωπαϊκή επιδότηση για τη στήριξη της αλιείας που έλαβε ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, Σπύρος Κουλκουδίνας, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε:

«Δεν ήταν βουλευτής όταν την πήρε. Πού είναι το ζήτημα; Είναι παράνομη η επιδότησή του; Δεν ήταν βουλευτής όταν την πήρε. Το πρόγραμμα αυτό δεν έβαζε ως όρο να είσαι αλιέας, το πρόγραμμα έδινε χρήματα σε όποιον έκανε φάκελο και έκανε αίτηση και είχε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Την είχε φτιάξει ο κ. Κουλκουδίνας, δεν ήταν βουλευτής καν όταν το πήρε, κρίθηκε από τις υπηρεσίες και πήρε την επιδότηση, που είναι το ζήτημα;».