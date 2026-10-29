Υπερψηφίστηκε από την Βουλή η μεταρρύθμιση για την Ψυχική Υγεία -Τι αλλαγές φέρνει - iefimerida.gr

Η Βουλή υπερψήφισε, σήμερα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την σύσταση και οργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ” - Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας - Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής - Άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος - Γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τεχνολογίες υγείας - Φάρμακο και άλλες διατάξεις», έρχεται, όπως τονίζει το υπουργείο Υγείας, να «θωρακίσει» θεσμικά το επάγγελμα του ψυχολόγου.

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«Πρωταρχικός του στόχος είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου μέσα από την παροχή επιστημονικά έγκυρων, ποιοτικών και δεοντολογικά υπεύθυνων ψυχολογικών υπηρεσιών.

Για πρώτη φορά, οι ψυχολόγοι της χώρας αποκτούν ενιαίο θεσμικό φορέα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αποκτούν ενιαίο μητρώο, Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και σύστημα πειθαρχικού ελέγχου, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι απευθύνεται σε αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο επαγγελματία».

Γεωργιάδης﻿: Εμβληματική μεταρρύθμιση για την ψυχική υγεία στη χώρα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου δήλωσε:

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«Σήμερα ολοκληρώνεται μια εμβληματική μεταρρύθμιση για την ψυχική υγεία στη χώρα μας. Θωρακίζουμε το επάγγελμα του ψυχολόγου και, πάνω απ’ όλα, προστατεύουμε τον πολίτη. Όποιος απευθύνεται σε ψυχολόγο έχει πλέον την εγγύηση ότι λαμβάνει υπηρεσίες επιστημονικά έγκυρες, ποιοτικές και δεοντολογικά υπεύθυνες. Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, οι ψυχολόγοι αποκτούν τον θεσμικό φορέα που τους αναλογεί και καθίστανται ισχυροί συνομιλητές της Πολιτείας. Με τα δύο νέα Εθνικά Παρατηρητήρια, η πολιτική για την ψυχική υγεία αποκτά επιστημονική τεκμηρίωση και μετρήσιμους στόχους.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ρυθμίσεις για τους νοσηλευτές μας, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τη σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., τη θεσμοθέτηση του εφημερεύοντος νοσηλευτή, την ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης και την αυστηρή αντιμετώπιση της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, αναγνωρίζουμε θεσμικά τη συμβολή τους και αναβαθμίζουμε το επάγγελμά τους. Η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας και σήμερα την αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που της αξίζει».

Τι αλλάζει με τον νέο νόμο﻿