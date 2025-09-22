Γεωργιάδης: Mε το νέο σύστημα ραντεβού στα νοσοκομεία, προσθέσαμε 7 εκατ. περισσότερα τον χρόνο - iefimerida.gr

Για το νέο σύστημα μέσω του οποίου θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες και στα νοσοκομεία μέσω του 1566, αναφέρθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο Action24 για το θέμα αποκάλυψε ότι με τον νέον αυτό τρόπο, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, προστίθενται 7 εκατομμύρια ραντεβού τον χρόνο στα 3 εκατομμύρια που ήταν διαθέσιμα με το υπάρχων σύστημα.

Γεωργιάδης: Σκοπός είναι να κάνουμε την πρόσβαση σε ραντεβού με γιατρό πανεύκολη

«Σκοπός είναι να κάνουμε την πρόσβαση σε ραντεβού με γιατρό πανεύκολη - μιλάμε για τα πρωινά δωρεάν ραντεβού» είπε ο υπουργός Υγείας, εξηγώντας ότι ήδη «70 νοσοκομεία έχουν ανεβάσει τα ραντεβού τους στην πλατφόρμα».

Αναφερόμενος στο σχέδιο αναμόρφωσης του ΕΣΥ έδωσε το παράδειγμα της μείωσης του χρόνου αναμονής των ασφαλισμένων για κλείσιμο ραντεβού με τους γιατρούς λόγω της νέας πλατφόρμας myhealthapp, για να προσθέσει στη συνέχεια τις μεγάλες αλλαγές που θα συντελεστούν από 1η Οκτωβρίου με τον νέο τρόπο κλεισίματος των ραντεβού στα νοσοκομεία μέσω της ίδιας εφαρμογής.

«Όταν κάναμε την πλατφόρμα με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, πήγαμε από τους 3 μήνες αναμονή, στις 3 ημέρες...το σύνολο των διαθεσίμων ραντεβού στα νοσοκομεία ήταν 3 εκατ. τον χρόνο και σου έδινε αναμονή από 1 έως 4 μήνες ανάλογα την ειδικότητα και το νοσοκομείο. Με το νέο σύστημα προσθέσαμε αλλά 7 εκατομμύρια ραντεβού και τα 3 τα κάναμε 10 λόγω της κεντρικής διαχείρισης», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Φάνηκαν τα κενά και δεν χρειάστηκε να δώσουμε ούτε ένα ευρώ»

«Mόλις τα καταγράψαμε φάνηκαν τα κενά» εξήγησε ο υπουργός για να προσθέσει: «Με το που φάνηκαν τα κενά, χωρίς να δώσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον, δώσαμε επιπλέον 7 εκατομμύρια ραντεβού».

Αναφερόμενος τέλος στις καταγγελίες για καθυστερήσεις στις πληρωμές των γιατρών για τα απογευματινά χειρουργεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι είναι απλήρωτοι για τα 2 τελευταία τιμολόγια. Τα χρήματα υπάρχουν, κανείς δεν θα τα χάσει, είναι θέμα εκκαθάρισης. Είναι διαδικαστικό θέμα».