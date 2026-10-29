Γεωργιάδης: «Μπλόκο» στο αναδρομικό clawback για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας -Το στοίχημα για την επανεκκίνηση του προγράμματος - iefimerida.gr

Η δέσμευση εκ μέρους του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία “δεν πρόκειται να επιβληθεί αναδρομικό clawback” για τα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί δωρεάν σε περίπου 43.500 δικαιούχος του προγράμματος για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας των ενηλίκων, ανοίγει, πράγματι, το δρόμο για μία πιο ομαλή διαπραγμάτευση με τις δύο ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες, στο πλαίσιο του νέου αντίστοιχου προγράμματος, το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει στο προσεχές χρονικό διάστημα.

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Σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida,οι δύο ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες είχαν ήδη μελετήσει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφύγουν τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχοντας στο “στόχαστρό” τους και επικεντρώνοντας όλη την επιχειρηματολογία τους εναντίον της ρήτρας της αναδρομικότητας για το σχετικό clawback στις δωρεάν χορηγήσεις των φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας των ενηλίκων, για το χρονικό διάστημα 2025 - 2026.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες σχεδίαζαν να υποστηρίξουν βασίμως στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ουδέποτε εκείνες θα αποδέχονταν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα χορήγησης των φαρμάκων κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας των ενηλίκων, εάν γνώριζαν από την αρχή ότι επαπειλείται νομοθετική ρύθμιση, η οποία, τελειώνοντας το σχετικό πρόγραμμα, θα τις υποχρεώνει αναδρομικά σε clawback.

Με άλλα λόγια, οι ενστάσεις των εν λόγω φαρμακευτικών εταιρειών έναντι του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αφορούσαν, κυρίως, το σκέλος των αρχών της “διαφάνειας” και της “καλής πίστης στις συναλλαγές” μεταξύ των δύο μερών, με πολύ υψηλές πιθανότητες οι αιτιάσεις τους να καθίσταντο αποδεκτές ως εύλογες από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας μας.

Βεβαίως, η πρόσφατη σχετική δέσμευση του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με την οποία “αναδρομικό clawback δεν θα υπάρξει” ανοίγει επίσης την υποχρέωση στον υπουργό Υγείας ο ίδιος να καταργήσει, με νέα νομοθετική ρύθμιση, την προσφάτως ψηφισθείσα από την Ολομέλεια της Βουλής νομοθετική διάταξη η οποία προβλέπει, ακριβώς, την επιβολή αναδρομικού clawback για τα σχετικά φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί δωρεάν στους περίπου 43.500 δικαιούχους για το χρονικό διάστημα 2025 – 2026.

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Από εκεί και πέρα, μόνον η πραγματική ιστορία θα μας δείξει εάν και κατά πόσο οι δύο ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες είναι διατεθειμένες να συμφωνήσουν με την έκκληση του Άδωνι Γεωργιάδη περί παροχής ουσιαστικών και γενναίων εκπτώσεων (rebate) στις τιμές των υψηλού κόστους φαρμακευτικών σκευασμάτων τους, ως αντάλλαγμα για την απαλλαγή τους από το “αναδρομικό clawback”, προκειμένου το νέο πρόγραμμα της δωρεάν χορήγησης των εν λόγω φαρμάκων στους δικαιούχους τους να επανεκκινήσει μέχρι το τέλος του ερχομένου Νοεμβρίου.