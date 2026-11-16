Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1 FM: Η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να γίνει -«Να μην ανησυχούν οι κάτοικοι»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι η μεταφορά του συντελεστή δόμησης σε έξι δήμους των βορείων προαστίων της Αθήνας «δεν μπορεί να γίνει», σημειώνοντας ότι «έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση και ενημέρωση από το υπουργείο».

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM και στους δημοσιογράφους Ελένη Καλογεροπούλου και Νίκο Ελευθερόγλου, σημείωσε για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης σε δήμους των βορείων προαστίων ότι «δεν μπορεί να γίνει, το είπα δημόσια κατευθείαν, επικοινώνησα με τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Χατζηδάκη, μιλάω περισσότερο ως βουλευτής Βόρειου Τομέα παρά ως υπουργός. Δεν είχαμε ενημέρωση για την τροπολογία του υπουργείου, δεν πρόκειται να περάσει αυτό και να νομοθετήσουμε κάτι με τις κοινωνίες κόντρα, θα καταλήξουμε σε συζήτηση».

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών «να μην ανησυχούν», καθώς «έχουν βουλευτές να τους εκπροσωπήσουν και να τους υπερασπιστούν».

«Η κυβέρνηση ξεκίνησε κουβέντα για δημόσια διαβούλευση. Έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση και ενημέρωση από το υπουργείο, να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι δεν πρόκειται περί νομοθεσίας», τόνισε ο ίδιος.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε ζητήματα διαφθοράς, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι όλα το ίδιο». «Η αντιπολίτευση είναι φυσιολογικό να θέλει να διογκώνει πράγματα για να κάνει το δικό της πολιτικό παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και αληθές», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και χαρακτήρισε «τρίχες» όσα αναφέρονται για τον Νίκο Τσάφο, καθώς, όπως τόνισε, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε μετοχές στην ExxonMobil, αλλά τις πούλησε όταν έγινε υφυπουργός. «Κάποια στιγμή να μπει και κάποιο όριο στην υποκρισία».

Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «είχε ένα μεγάλο ζήτημα ηθικής τάξης και γι' αυτό παραιτήθηκε σε 24 ώρες». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει παρανομία», καθώς η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη δεν πέρασε σε σχολή ελληνικού πανεπιστημίου. «Οι ψηφοφόροι του στην Ημαθία θα κρίνουν την ηθική του συμπεριφορά στις εκλογές», ανέφερε.

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Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον Βαγγέλη Λιάκο, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Δεν κατηγορείται για κάτι ο κ. Λιάκος, η αδελφή του είναι ξεχωριστή προσωπικότητα με τη δική της δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο γραφείο της αδελφής του είχε πάρει απευθείας αναθέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς μπράβο στην κυρία που έχει φτιάξει ένα γραφείο και ασχολείται με τα θέματα των δήμων, πώς θα καθορίσεις τη δική σου επιχειρηματική δραστηριότητα από το τι θα γίνει ο αδερφός σου στο μέλλον; Μιλάμε για απευθείας αναθέσεις από δήμους επί ΣΥΡΙΖΑ, τελεία».