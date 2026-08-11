Γεωργιάδης για σοβάδες στο «Βενιζέλειο»: Διαλέξτε, καλώς κάνουμε την ανακαίνιση του ΕΣΥ ή πρόκειται για αχρείαστα «ντουβάρια»; - iefimerida.gr

Το πρόγραμμα ανακαίνισης μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ αλλά και από τον κρατικό προϋπολογισμό των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ αναλύει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αφορμή την πτώση σοβά σε χώρο του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου, ο υπουργός Υγείας σε μία μακροσκελή ανάρτηση, αφού πρώτα σημειώνει πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει «ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση», κάνει λόγο για το μεγαλύτερο «πρόγραμμα κτιριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του» το οποίο υλοποιείται σε όλη τη χώρα.

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Μάλιστα, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στην Αριστερά, καταλογίζοντάς της απαξίωση σχετικά με την κτιριακή αναβάθμιση.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Ας τα δούμε όλα με τη σειρά. Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν με τους πόρους του Τακτικού μας Προϋπολογισμού, του ΤΑΑ, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση. Πλέον το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και κάνω εγκαίνια σχεδόν σε όλη τη χώρα σε ΚΥ, κλινικές και ΤΕΠ. Και θα συνεχίσω να κάνω, διότι έχω να εγκαινιάσω πάρα, μα πάρα πολλά ακόμη.



Κατά κανόνα, όπου πάω ή όταν είμαι στη Βουλή και μιλάω για αυτά ή σε μια τηλεοπτική εκπομπή αμέσως μου λένε οι πολιτικοί μου αντίπαλοι ή οι δημοσιογράφοι: «Καλά όλα αυτά, αλλά από προσωπικό κ.λπ.», προσπερνώντας σχεδόν ως ασήμαντη αυτή την τεράστια προσπάθεια. Εάν συναντήσω και διαδηλωτές από τη «συμμορία της μιζέριας» της Αριστεράς τότε ακόμη χειρότερα, όχι μόνον απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα αλλά αρχίζουν τα συνθήματα: «Τα ντουβάρια δεν κάνουν την Υγεία». Δηλαδή τσάμπα ανακαινίζετε τα πάντα, μας είναι αδιάφορο.



Χθες με αφορμή την πτώση ενός σοβά 1,5 μέτρου σε ένα κλειστό γραφείο σε κτίριο 70 ετών άρχισαν τα όργανα. Το «ΕΣΥ καταρρέει» κ.λπ. και ξαφνικά οι ίδιοι που τόσο καιρό μιλούν για τα ντουβάρια που δεν τους ενδιαφέρουν αρχίζουν να μιλούν για την ανάγκη ανακαίνισης του «Βενιζελείου» Νοσοκομείου το οποίο εδώ και 72 χρόνια δεν έχει ανακαινιστεί.

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Ρε παιδιά, διαλέξτε, ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να τα ανακαινίσουμε όλα, και το «Βενιζέλειο» προφανώς, άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα έχουν αξία και άρα πείτε και κανένα μπράβο. Ή τα ντουβάρια δεν έχουν αξία, κακώς κάνουμε όσα κάνουμε και άρα δεν σας νοιάζει και ο σοβάς που έπεσε. Μα δεν μπορεί να τα έχετε όμως όλα, μονά ζυγά, δικά σας.



Επί του περιστατικού τώρα, ήταν βασικά ασήμαντο εντελώς, αλλά δείχνει ότι πράγματι το κτίριο αυτό χρήζει ανακαίνισης. Άλλωστε τη μελέτη για το έργο εγώ την έχω παραγγείλει. Θα ψηφίσετε πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη στις Εθνικές Εκλογές του 2027 να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα κάνουμε και θα το φτιάξουμε και αυτό όπως ήδη φτιάξαμε τόσα πολλά άλλα και ας μας κατηγορούσαν διαρκώς οι συνδικαλιστές της συμφοράς και της μιζέριας…



ΥΓ.: Σας ξαναβάζω τη φωτό του τι έπεσε ακριβώς για να έχετε την αληθινή εικόνα. Ας αναλογιστείτε ότι το ΕΣΥ έχει στη χρήση και ιδιοκτησία του 127 Νοσοκομεία, 358 ΚΥ και 1.500 Περιφερειακά Ιατρεία. Συνολικά μιλάμε για εκατομμύρια τετραγωνικά. Ε, κάπου θα πέσει και ένας σοβάς για να μιλάμε και σοβαρά. Είμαι όμως υπερήφανος διότι στον όποιο διάδοχό μου θα παραδώσω ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παρέλαβα και αυτή τελικά είναι και η ουσία της πολιτικής.