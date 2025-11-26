Κόντρα εκτός ορίων Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον Καραναστάση -«Ανάγωγη σταμάτα», «τι ψευταράς είσαι» - iefimerida.gr

Μία εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα και η ένταση γύρω από το πρόσωπό του συνεχίζεται αμείωτη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε ξανά στο θέμα και επιτέθηκε στην πλειοψηφία.

Με την προβολή ενός βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο, όπως υποστήριξε, καταγράφεται το «γλείψιμο» του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή Καραναστάση, επιχείρησε να εκθέσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το “γλείψιμο” του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου.

Για show της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο ο παριστάμενος υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σχολίασε ότι «ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει το πραγματικό σας πρόσωπο», γι' αυτό οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Πλεύση κάτω από τη Φωνή Λογικής.

Ο υπουργός αναγνώρισε πάντως την «αγάπη» που δείχνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Διαμαντή Καραναστάση, επιμένοντας ότι είναι διορισμένος, καθώς «δεν κατέβηκε με σταυρό και δεν πήρε σταυρό».

Η κόντρα συνεχίστηκε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει «ψευταρά» και «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη». Από τα πυρά της δεν γλίτωσε ούτε το ΚΚΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξόργισε τον Γιώργο Λαμπρούλη όταν υποστήριξε πως το ΚΚΕ «έχει βάλει εκλεγμένους να παραιτηθούν», με το βουλευτή να της φωνάζει εξοργισμένος: «Λες ψέματα! Απόδειξέ το!».

«Πονάει η αλήθεια. Στην κ. Διγενή και την κ. Φόνσου δεν είπατε να παραιτηθούν;» ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε! Ανάγωγη, σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή» ξέσπασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επαναλαμβάνοντας ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έχοντας τον τελικό λόγο, ο υπουργός κατά την ομιλία του και σχηματίζοντας την περιβόητη καρδιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα χέρια του, της επιτέθηκε για τον Σταύρο Παπασταύρου και τη στάση της απέναντί του.

«Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Κωνσταντοπούλου: Έχετε επιπέσει επάνω στον καλλιτέχνη που παραιτήθηκε

«Θα μιλήσω για ψεύτες και θα μιλήσω για όλους εσάς της ΝΔ που από την προηγούμενη Τετάρτη ο πρώην βουλευτής μας, ο κ. Καραναστάσης, είπε ότι ''δεν ανέχομαι τη βρωμιά σας και παραιτούμαι'', επί μία εβδομάδα, όλη η κυβέρνηση, με προεξάρχοντες Μαρινάκη, Γεωργιάδη, Λαζαρίδη, έχετε σηκώσει κονιορτό. Έχετε επιπέσει επάνω στον καλλιτέχνη που παραιτήθηκε, λέγοντάς του τα εξ αμάξης από ψέματα, ότι ήταν διορισμένος και όχι εκλεγμένος. Διορισμένος είναι ο κ. Μαρινάκης και οι μισοί σας υπουργοί» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και στη συνέχεια έβαλε να παίζει βίντεο με δηλώσεις του Μ. Λαζαρίδη για τον Δ. Καραναστάση.

Γεωργιάδης: Ήσασταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είστε πίσω από την Ελληνική Λύση

«Σόου με βίντεο. Απαράδεκτο μια πρώην πρόεδρος της Βουλής να έρχεται και να παραβιάζει τον κανονισμό με τέτοιο χυδαίο και απαράδεκτο τρόπο. Σιγά σιγά, ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει το πραγματικό σας πρόσωπο. Ήσασταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είστε πίσω από την Ελληνική Λύση» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Στο ΚΚΕ, που έχει βάλει εκλεγμένους να παραιτηθούν, γιατί δεν είπατε τα ίδια; Γιατί δεν κάνατε την ίδια φασαρία; Αλλά δεν σας πείραξαν αυτά. Η Πλεύση σας πείραξε» πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου, διακόπτοντας τον υπουργό.

«Ανάγωγη, σταμάτα. Μη με διακόπτετε, επιτέλους. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και μας τα κάνεις αυτά στη Βουλή. Εάν το επιχείρημα της κ. Κωνσταντοπούλου ότι ο λόγος που κ. Καραναστάσης είναι νόμιμα εκλεγμένος, γιατί η κ. Δημοπούλου του έδωσε τη θέση της τότε ο Μπιμπίλας δεν είναι αδίκως εκλεγμένος γιατί η κ. Δάλλα δεν του έδωσε τη θέση της;» αναρωτήθηκε ο υπουργός, και συνέχισε: «Εσείς, που μας το παίζετε τόσο πολύ υπέρ των γυναικών, γιατί κόψατε τρεις γυναίκες για να βάλετε τρεις άντρες;».

Γεωργιάδης: Επί 2 χρόνια ο Καραναστάσης ήταν ανύπαρκτος -Βαρέθηκε, σηκώθηκε και έφυγε

«Σύμμαχος και πολιτικός σας φίλος ήταν ο κ. Κασιδιάρης. Μαζί ρίξατε τον Σαμαρά» είπε σε υψηλούς τόνους ο κ. Γεωργιάδης, για να απαντήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Βγήκατε εκτός εαυτού και μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα ότι έβλεπα τον Παπαδόπουλο. Δεν εξέλεξε τον Μάιο του 2023 βουλευτές η Πλεύση. Κι εσείς κόπτεστε για βουλευτές που δεν εξελέγησαν».

«Αντί να πάει σε καμία εκκλησία να ανάψει κανά κερί για τον κ. Παπασταύρου, του οποίου οι κατηγορίες κατέπεσαν όλες σε όλα τα δικαστήρια... Βρωμιά είναι να μην μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη από ανθρώπους που κατάφωρα έχεις αδικήσει. Φτιάξατε το ψηφοδέλτιο των δεύτερων εκλογών σύμφωνα με τα γούστα σας. Επί δύο χρόνια ο Καραναστάσης ήταν ανύπαρκτος. Βαρέθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά πάει πολύ να μας μιλάει και για βρωμιά. Βρωμιά είστε εσείς, που δεν ζητάτε συγγνώμη από όλους αυτούς που κατηγορείτε. Αν είχατε μέσα σας ψυχή, και δεν ήταν τόσο βρώμικη, θα ζητάγατε συγγνώμη που τον αδικήσατε τον κ. Παπασταύρου. Αλλά έτσι, για να βγάλετε τα εσώψυχά σας πάνω στην ελληνική κοινωνία».