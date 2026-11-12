Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: Έκανε bullying στους διασώστες του ΕΚΑΒ -Η συμπεριφορά της έχει ξεπεράσει κάθε όριο

Τα «πυρά» του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή όσα έγιναν κατά το περιστατικό με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.



Ο υπουργός Υγείας συνεχάρη τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο τόσο για την

την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων όσο και για την απόφασή τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

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«Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».

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Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, παρά το bullying της Κωνσταντοπούλου και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν.

Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του.

Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».