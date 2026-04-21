Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Οταν η Πόπη Παπανδρέου είχε κινήσει διαδικασία κατά του Βενιζέλου, ζητούσαν την πειθαρχική της δίωξη - iefimerida.gr

Βολές κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον υπουργό Υγείας να περνάει στην αντεπίθεση για την κόντρα γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.



Ο κ. Γεωργιάδης κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για υποκρισία. Ο ίδιος αναφέρει πως τον έχουν χαρακτηρίσει «ακροδεξιό τραμπούκο», «αντιθεσμικό» και άλλα για την κριτική που έχει ασκήσει στους νομικούς χειρισμούς της Ελληνίδος εντεταλμένης Εισαγγελέως κ. Παπανδρέου και υπενθυμίζει τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ πίσω το 2014 όταν ζητούσε την πειθαρχική της Δίωξη διότι είχε κινήσει διαδικασία κατά του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Μετρήστε πόσες φορές αυτές τις μέρες οι του @pasok είτε διά του @androulakisnick είτε διάτου εκπροσώπου Τύπου τους κ. Τσουκαλά, είτε του «νομομαθούς» @pandoudonis με έχουν χαρακτηρίσει «ακροδεξιό τραμπούκο», «αντιθεσμικό» κ.λπ. διότι λέει «επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» επειδή ασκώ κριτική στους νομικούς χειρισμούς της Ελληνίδος εντεταλμένης Εισαγγελέως κ. Παπανδρέου… σοκάρεται το Πανελλήνιον Σοσιαλιστικό Κίνημα από την κριτική μου αυτή, είμαι απαράδεκτος, δεν τα σηκώνουν στο Πασόκ αυτά…. https://news247.gr/politiki/i-popi-papandreou-sto-stoxastro-tou-pasok-gia-ti-dikografia-gia-ta-ipovrixia/ βέβαια όταν ζητούσαν την πειθαρχική της δίωξη διότι είχε κινήσει διαδικασία κατά του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν απλά μεσημέρι… σας είπα σιχαίνομαι την υποκρισία.

Όταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έβαζε στο στόχαστρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τα υποβρύχια

Όπως αναφέρει σήμερα η στήλη Big Mouth του powergame.gr, η τότε εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου είχε στραφεί το 2014 κατά του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου, καθώς και του άλλοτε ΥΠΟΙΚ Γιώργου Παπακωνσταντίνου, για την υπόθεση των υποβρυχίων. Με αποτέλεσμα, το ΠΑΣΟΚ να στραφεί κατά της εισαγγελέως και να ζητήσει… πειθαρχικό έλεγχο.

«Τότε, όταν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούσε με την "επάρατο Δεξιά" (και όχι με όποια κι όποια δεξιά, αλλά με τη Σαμαρική εκδοχή της), η αποστολή μιας δικογραφίας στη Βουλή μπορούσε να θεωρηθεί λόγος για πειθαρχικό έλεγχο της αρμόδιας εισαγγελέως. Τώρα, που η "βελόνα" παραμένει κολλημένη στο 10 και κάτι ψιλά, οι πράξεις τής (κατά σύμπτωση ίδιας) εισαγγελέως μοιάζουν για τη Χαριλάου Τρικούπη με κάτι σαν πολιτειακό θέσφατο, που όποιος το αμφισβητεί θέτει σε κίνδυνο το πολίτευμα, το Κράτος Δικαίου, το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο», αναφέρει η στήλη Big Mouth.

