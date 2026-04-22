Γεωργιάδης: Καμία πράξη, από τις 13 που έχουν έρθει στη Βουλή, δεν είναι παράνομη - iefimerida.gr

Για την απόφασή του να υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των «13» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.



«Έκανα μια ανάρτηση εχθές το βράδυ και την έκανα εχθές γιατί δεν ήθελα να σέρνεται σήμερα το όνομά μου σε μια σεναριολογία. Προτιμώ τις καθαρές εξηγήσεις, είμαι υπέρ του οι πολιτικοί να λαμβάνουμε δημόσια θέση στα πράγματα».

Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις

Ο υπουργός στάθηκε στα αρνητικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή του, τα οποία όπως ανέφερε, έκαναν λόγο για υπεράσπιση του ρουσφετιού. «Όχι», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.



«Αντιθέτως συμμετέχω σε μία κυβέρνηση και έχω ο ίδιος πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι ή η πολιτική διαμεσολάβηση, όπως το λέω εγώ, ολοένα και λιγότερο χρήσιμη στους συμπολίτες μου», είπε και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του τόσο ως υπουργός Εργασίας όσο και Υγείας.



«Το ερώτημα είναι: το ρουσφέτι είναι κατ΄ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις. Κατά τη γνώμη μου, όχι», επισήμανε.



Όπως πρόσθεσε, «καμία πράξη από τις πράξεις που έχουν έρθει στη Βουλή, μιλάω για τις συγκεκριμένες 13, δεν είναι παράνομη πράξη. Ούτε μία».

Άδωνις Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Μια ζωή οι ίδιοι, ψεύτες και υποκριτές

Ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για υποκρισία.

«Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στην προσπάθειά του να ρίξει τον Μητσοτάκη δεν θα διστάσει να πει ένα κάρο ψέματα και ένα βουνό υποκρισία. Έναν χρόνο τώρα έχω βαρεθεί να ακούω τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα πάνελ ή στη Βουλή να μας λένε “γιατί καλύψατε τον Βορίδη και τον Αυγενάκη”, “γιατί εμποδίσατε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να ελέγξει τις κατηγορίες που υπάρχουν στον Βορίδη και τον Αυγενάκη”. Τι βρήκα εχθές. Το 2014 η ίδια εισαγγελέας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, έστειλε φάκελο στη Βουλή ζητώντας την εκκίνηση του άρθρου 86 και περί ευθύνης υπουργούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλη Βενιζέλο με την κατηγορία της συνέργειας με τον Τσοχατζόπουλο στα υποβρύχια. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ; Όχι μόνο δεν έκανε άρθρο 86, όχι μόνο δεν έκανε προκαταρκτική, όπως κατηγορεί εμάς, αλλά ζήτησε επισήμως από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να της ασκήσει πειθαρχική δίωξη. Με ποια κατηγορία τότε, ότι ενώ το Σύνταγμα λέει το άρθρο 86 ότι έπρεπε να στείλει τον φάκελο αμελλητί στη Βουλή, εκείνη είχε καθίσει και κάνει ποινική αξιολόγηση. Τι μας λένε όλο αυτόν τον καιρό ότι η εισαγγελέας είχε κάνει ποινική αξιολόγηση για τον Βορίδη-Αυγενάκη. Ερωτώ τον πολίτη που με βλέπει εσείς δεν εξοργίζεστε από το ψέμα, από την υποκρισία; Αυτοί είναι οι ΠΑΣΟΚοι μια ζωή οι ίδιοι, ψεύτες και υποκριτές», είπε σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης.