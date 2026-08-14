Γεωργιάδης: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση εργαστηριακών εξετάσεων από 1η Σεπτεμβρίου -Ποιες ακολουθούν - iefimerida.gr

Στην ανακοίνωση ότι από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο «X» αναφέρει ότι «η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ. Στην πρώτη φάση εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών “Βιολογικά Υλικά 1 & 2”».

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«Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στη φροντίδα υγείας», αναφέρει Αδ. Γεωργιάδης προαναγγέλλοντας ότι «τους επόμενους μήνες δρομολογούμε την υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη

«Από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές μονάδες).

Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ Στην πρώτη φάση εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών "Βιολογικά Υλικά 1 & 2".

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data και οι νέες αντιστοιχίσεις LOINC θα καταστούν υποχρεωτικές από 1η Νοεμβρίου 2026.

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Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει τον ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στη φροντίδα υγείας. Παράλληλα, η υιοθέτηση της κωδικοποίησης LOINC ενισχύει την ποιότητα των ψηφιακών δεδομένων υγείας.

Τους επόμενους μήνες δρομολογούμε την υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων!»