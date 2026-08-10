Γεωργιάδης για πτώση σοβά στο «Βενιζέλειο»: Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ -Μπορεί να υπάρξει και βλάβη - iefimerida.gr

Για το ζήτημα της πτώσης σοβά σε γραφείο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για προσπάθεια της «συμμορίας της μιζέριας» προκειμένου να «θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ». Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι όλα έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο σε άδειο γραφείο.

«Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε, κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι «εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισής του από την ίδρυσή του».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως ''συμμορίας της μιζέριας'' να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ. Λοιπόν. Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο. Στο γραφείο δεν βρίσκονταν οι δύο γιατροί του γραφείου.

Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση.

Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις.

Θέλω να δείτε στην πρώτη φωτό για τί είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο.

Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε, κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισής του από την ίδρυσή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλό δεκαπενταύγουστο με Υγεία».