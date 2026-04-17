Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Η Παπανδρέου έστειλε τη δικογραφία για να κάνει πολιτική φασαρία -Επίθεση στη Δημοκρατία - iefimerida.gr

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε την επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως λέγοντας πως αυτό που συμβαίνει δεν είναι επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στη Δημοκρατία.



Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στα Parapolitika 90,1 και τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή επανέλαβε όσα είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή την Πέμπτη «καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδείξει την ουδετερότητά της»

Ο ίδιος τόνισε, δε, πως δεν πρόκειται για κακό χειρισμό από την Πόπη Παπανδρέου, αλλά για εξωφρενικό χειρισμό. Πρόσθεσε πως «προσωπικά εγώ έχω χάσει παντελώς την εμπιστοσύνη του συγκεκριμένου εισαγγελέα» και επανέλαβε «δεν μπορούμε να παίρνουμε σοβαρά εισαγγελέα που κάνει διαρροή στον Τύπο. Οι υποθέσεις που ήρθαν στη Βουλή είναι αστείες. Έστειλαν στη Βουλή δικογραφίες που δεν έχουν στόχο την καταδίκη, αλλά την πολιτική φασαρία.

Σημείωσε ακόμη ότι «όλος ο χειρισμός που έχει συμβεί δεν είναι χειρισμός που έχει πρόθεση απόδοσης δικαίου, αλλά είναι ένας χειρισμός που έχει πρόθεση δημιουργίας πολιτικών αποτελεσμάτων».



«Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του από την κυρία Παπανδρέου δεν είναι επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι επίθεση στη Δημοκρατία», είπε ο κ. Γεωργιάδης και επισήμανε ότι θα έπρεπε ο πρόεδρος της Βουλής να έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να γίνει συζήτηση για το θέμα αυτό. «Είμαι βουλευτής 20 χρόνια. Ξαφνικά γίνεται ποινικό αδίκημα το να μιλάει ο βουλευτής με έναν πολίτη στο τηλέφωνο. Είναι αυτό ποινικό αδίκημα; Η άρση της ασυλίας των βουλευτών, την οποία έχουν ζητήσει οι ίδιοι, έχει ζητηθεί μόνο και μόνο για έναν λόγο: για να μην δημιουργείται στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι οι βουλευτές θέλουν να κρυφτούν πίσω από την ασυλία τους. Για πολιτικούς λόγους θέλουν να αρθεί η ασυλία τους.

Όχι διότι έχουν κάνει κάτι κακό».

Άδωνις για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Δεν μπορούμε να παίρνουμε σοβαρά εισαγγελέα που κάνει διαρροή στον Τύπο

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας στην ερώτηση αν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόνισε πως «εδώ έχει συμβεί κάτι που, κατά τη γνώμη μου, μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω βρει λογική εξήγηση. Τι έχει συμβεί. Έχει ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι με αφορμή τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και τις συνομιλίες των βουλευτών, μια διαδικασία που ξεκίνησε, με διαρροές στον Τύπο. Απαράδεκτο.

Μεγάλο φάουλ. Διαρροές στον Τύπο για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που προκαλεί πολιτικά ζητήματα και πρωτοσέλιδα πολιτικά που παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα από την Εισαγγελία; Απαράδεκτο».

Έστειλε στη Βουλή δικογραφία για να κάνει πολιτική φασαρία

Και συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας πως η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν σέβεται το θεσμό που εκπροσωπεί. «Η διαρροή ήταν διαρκής. Σεπτέμβριο η διαρροή. Οκτώβριο η διαρροή. Νοέμβριο η διαρροή. Δεκέμβριο η διαρροή. Ιανουάριο η διαρροή. Απαράδεκτο. Μετά έρχεται η δικογραφία στη Βουλή. Περιμένουμε όλοι να δούμε ποιες είναι αυτές οι δικογραφίες που υπάρχουν και αν έχουν κάνει βουλευτές σοβαρά ποινικά ζητήματα. Προφανώς πρέπει να ελεγχθούν. Καμία αντίρρηση. Και βλέπουμε αυτές τις… Μην πω τώρα τη λέξη τη λέω στο ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο ότι ήρθαν οι υποθέσεις, αστείες νομικά. Ξέρετε το πιο εντυπωσιακό. Έχουν σταλεί δικογραφίες στη Βουλή που το μόνο τους υλικό είναι οι παρακολουθήσεις. Μα, συγγνώμη, είσαι εισαγγελέας. Δεν έχεις κάνει μια ανακριτική πράξη. Δεν έχεις πάρει μια μαρτυρική κατάθεση. Δεν έχει τίποτα στη δικογραφία. Παρά μόνο τι λέω στο τηλέφωνο.

Έχεις στείλει στη Βουλή μια δικογραφία που δεν έχει σκοπό την καταδίκη.

Έχει σκοπό την πολιτική φασαρία. Στην πορεία, δεν φτάνει που στέλνεις αυτή τη δικογραφία στη Βουλή, αλλά ξεκινάς και νέες διαρροές ότι "ετοιμάζομαι να στείλω και νέα δικογραφία".

Μα, κυρία μου, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχεις βρει τους βουλευτές που έχουν παρανομήσει και πρέπει να τιμωρηθούν. Καμία αντίρρηση. Βάλτα σε ένα πακέτο. Πες, αυτά τα στοιχεία έχω. Είσαι εισαγγελέας, είμαι. Αυτό το πρόβλημα μου δημιουργεί στην εφαρμογή του νόμου να τιμωρηθούν οι…

Όλος ο χειρισμός που έχει συμβεί δεν είναι μια πράξη. Ένας χειρισμός μηνών δεν είναι χειρισμός που έχει πρόθεση απόδοσης δικαίου, αλλά είναι ένας χειρισμός που έχει πρόθεση δημιουργίας πολιτικών αποτελεσμάτων».



Η απάντηση Γεωργιάδη στην Ένωση Εισαγγελέων

Ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας την παρέμβαση που έκανε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις τοποθετήσεις του, είπε πως «επειδή πιστεύω στη διάκριση των εξουσιών, θέλω να πω με σεβασμό στην Ένωση ότι εκείνοι πρέπει να κοιτάνε τα δικαστικά τους και εγώ τα νομοθετικά μου. Αυτοί είναι οι ρόλοι μας.

Εγώ ως νομοθέτης έχω δικαίωμα να πω για έναν νόμο, τον οποίο μάλιστα και ψήφισα, ότι πιθανόν να έχω κάνει λάθος. Δεν μου στερήθηκε αυτό το δικαίωμα».