 Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: Έφερε τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της - iefimerida.gr
Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: Έφερε τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της

Αδωνις Γεωργιάδης
Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Άδωνις Γεωργιάδης ﻿εξαπέλυσε επίθεση κατά της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου.

Mε αφορμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΠΕΚΕ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε για τις διαρροές της υπόθεσης: «Διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν πολιτική και δημοκρατία απαγορεύονται. Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως «δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» και πρόσθεσε ότι θεωρεί πως από τη μεριά της εισαγγελίας παίζονται πολιτικά παιχνίδια.

«Όταν είδα τη δικογραφία πήρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπα ότι εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία σοβαρή».

Σε ένα προσωπικό του σχόλιο, εκτίμησε πως «η κυρία Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη».

