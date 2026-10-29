Γεωργιάδης για Βελόπουλο: Πατριώτης της φακής -Με τα λεφτά στο εξωτερικό πούλαγε «αντιμνημόνιο» - iefimerida.gr

Έντονο τετ α τετ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με τους δυο άνδρες να ανταλλάσσουν σκληρούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Σκληρή απάντηση στις αιχμές του Κυριάκου Βελόπουλου για το χρόνο που αποκαλύπτονται οι υποθέσεις διαφθοράς και τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των βουλευτών έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συζήτηση νομοσχέδιου του υπουργείου του για τη θεσμική οργάνωση του επαγγέλματος των ψυχολόγων. Για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την ακίνητη περιουσία των πολιτικών κατηγόρησε ο υπουργός τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.



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«”Είναι σκανδαλώδες ότι βρίσκετε τα σκάνδαλα”, είπε ο κ. Πρόεδρος! Δεν έχω να πω τίποτα άλλο» ανέφερε ειρωνικά ο Άδωνις Γεωργιάδης στις αιτιάσεις του Κυριάκου Βελόπουλου ότι η κυβέρνηση είτε 8 χρόνια κοιμόταν όρθια είτε τώρα «έβαλε μυαλό». «Λίγο πριν τις εκλογές βρήκε σκάνδαλα. Σε 1,5 μήνα η κυβέρνηση βρήκε 5 υποθέσεις: πλασμαφαιρέσεις, μπάσκετ, πίτσα, Χωριάτικο, μπαμ, μπαμ…» είχε πει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος τη Ελληνικής Λύσης.

Γεωργιάδης: Είναι ντροπή να ανακυκλώνετε τα ψεύδη του διαδικτύου

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο υπουργός Υγείας απάντησε σε έντονο ύφος στους υπαινιγμούς Βελόπουλου ότι αυξάνονται αδικαιολόγητα τα ακίνητα βουλευτών. Τον κατηγόρησε ότι ανακυκλώνει τα ψεύδη του διαδικτύου.

«Είναι πραγματική ντροπή αυτό που κάνατε! Πείτε έναν υπουργό που έχουν αυξηθεί τα ακίνητά του» είπε χαρακτηριστικά.

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Αναφερόμενος δε στην προσωπική του περίπτωση, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Έχω πάρει τα κτήματα του παππού μου στη Λευκάδα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ και τα παρουσιάζουν ότι έχω 30 ακίνητα!», ενώ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς που διακινούνται στο διαδίκτυο «ψεύδη που τα λένε οι φασιστές, για να χτυπάνε το Κοινοβούλιο».

Επιτέθηκε μάλιστα στον ίδιο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, λέγοντας ότι «εσείς ο ίδιος έχετε ελεγχθεί από την επιτροπή Πόθεν Έσχες για χρήματα που έχετε στη Γερμανία», ενώ επέμεινε: «Μπορεί βουλευτής να παρουσιάσει αύξηση εισοδημάτων του και να μην τον καλέσουν ορκωτοί λογιστές; Είναι ντροπή, ανακυκλώνετε τα ψεύδη του διαδικτύου!».

Βελόπουλος: Είστε στρεψοδίκης - Γεωργιάδης: Ξέρω καλά τι πατριώτης της φακής είναι



««Είμαι χαρούμενος που δεν είστε πλέον φίλος μου! Είστε ο εθνικός ψεύτης της χώρας! Είστε στρεψοδίκης» απάντησε εξίσου έντονα ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορώντας τον υπουργό ότι διαστρεβλώνει τα λόγια του.

«Είπα ότι ή δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας ή τώρα λόγω εκλογών την κάνετε. Μην αλλοιώνεις αυτά που λέω, είναι πρόστυχο!» ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Ωστόσο επέμεινε ότι «όλοι ξέρουν ότι το Πόθεν έσχες είναι “πόσα έσχες”. Μπορεί να έχεις τιμαλφή, ρολόγια και να μην τα δηλώνεις» και συνέχισε λέγοντας προς τον υπουργό ότι αντίθετα ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει το ίδιο.



Για τα χρήματα στη Γερμανία ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά το 2009 και ότι δεν τον κάλεσε κανένας εισαγγελέας. Πρόσθεσε ότι η ιστορία «ήταν καρφωτή» και εκείνος βγήκε «αμόλυντος» και στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.



«Χαίρομαι που επιτυγχάνω ότι τον κάνω να το βάζει στα πόδια. Να το βλέπουν οι ψηφοφόροι του» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης επιμένοντας πως η διασπορά ψεμάτων είναι «φασισμός» και «υπονόμευση του κοινοβουλευτισμού».



Όσο για τα «τιμαλφή», αρνήθηκε ότι υπάρχει ευνοϊκό καθεστώς για τους βουλευτές και επανήλθε στα περιουσιακά του Κυριάκου Βελόπουλου. «Τα ξέρω καλά τα περιουσιακά του Βελόπουλου και πώς από φτωχός έγινε ζάμπλουτος, πώς με τα λεφτά στο εξωτερικό πούλαγε “αντιμνημόνιο”. Ξέρω καλά τι πατριώτης της φακής είναι! Σε μένα δεν μπορεί να πουλήσει πνεύμα και γι’ αυτό το έβαλε στα πόδια!» κατέληξε ο υπουργός.