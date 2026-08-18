 Γεωργιάδης για έρευνα για τη φτώχια: Πάμε μπροστά με αισιοδοξία -Μακριά από τους μίζερους - iefimerida.gr
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Γεωργιάδης για έρευνα για τη φτώχια: Πάμε μπροστά με αισιοδοξία -Μακριά από τους μίζερους

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Παράβαση με αφορμή έρευνα σχετικά με το «πόσο φτωχοί είναι οι Έλληνες» πραγματοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο X.

«Έχω πολλές φορές πει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα και να αδικούμε και τον εαυτό μας και την χώρα μας» έγραψε υπουργός Υγείας και δημοσίευσε γράφημα σύμφωνα με το οποίο 3 στους 10 Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (27,5%) ενώ φτωχοί νιώθουν 7 στους 10 (67,2%).

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τα ΜμΕ δυστυχώς παίζουν αρνητικό ρόλο διότι υπερτονίζουν τα άσχημα. Ναι έχουμε προβλήματα αλλά όλοι δεν έχουν; Ζούμε σε μια από τις ομορφότερες Χώρες του Κόσμου και σε 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους από την αφάνεια είμαστε πλήρες Μέλος της ΕΕ μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες».

«Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακριά από τους μίζερους» τονίζει καταληκτικά ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη:

«Έχω πολλές φορές πει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα και να αδικούμε και τον εαυτό μας και την χώρα μας. Εκεί τα ΜμΕ δυστυχώς παίζουν αρνητικό ρόλο διότι υπερτονίζουν τα άσχημα. Ναι έχουμε προβλήματα αλλά όλοι δεν έχουν; Ζούμε σε μια από τις ομορφότερες Χώρες του Κόσμου και σε 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους από την αφάνεια είμαστε πλήρες Μέλος της ΕΕ μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακριά από τους μίζερους».

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