Γεωργιάδης για επίθεση από χάκερς: Θα ήθελα να πάρω μια Porsche είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχω λεφτά - iefimerida.gr

Στην καταγγελία για την παραβίαση του προσωπικού του email και τις δήθεν παραγγελίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Star δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον λόγο για τον οποίο προχώρησε στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

«Έχω κάνει καταγγελία. Με παίρνουν από όλη την Ελλάδα “κράτα μου και εμένα μια Porsche, δήλωσε μου και εμένα μία”, για να είμαι ειλικρινής Αν είχα λεφτά θα ήθελα να πάρω μια Porsche αλλά δεν έχω λεφτά» σημείωσε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

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Αναφερόμενος στο γιατί το δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «όπως κάθε πρωί όταν ξυπνάω ανοίγω το κινητό μου και σκρολάρω. Ξυπνάω στις 6 και όπως ανοίγω το κινητό βλέπω και τα mail μου. Ανοίγω τα mail και βλέπω ένα mail “συγχαρητήρια για την επιτυχή παραγγελία σας, επεξεργάζεται το τμήμα πωλήσεων για να πάρετε τη Mercedes” παρακάτω “συγχαρητήρια πήρατε την Porsche”».

«Σκέφτηκα, μη βγάλει κανένας τα mail στην τηλεόραση»

«Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα στο προσωπικό email» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και εξήγησε ότι «μου στέλναν οι εταιρίες απάντηση ότι “λάβαμε το mail σας και επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας”. Οπότε το πρώτο που σκέφτηκα είναι μη βγάλει κανένας τα mail στην τηλεόραση ότι “ο Γεωργιάδης παραγγέλνει Porsche ” γιατί μετά δεν με ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταμός. Οπότε έκανα αμέσως την ανάρτηση και έκανα καταγγελία. Το ψάχνει τώρα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Καταληκτικά ο ﻿Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε ότι «δεν παράγγειλα ούτε ένα από αυτά».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα χάκερ. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη οι δράστες, αφού απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, προχώρησαν σε παραγγελίες 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνων Benelli και ενός όπλου Springfield Armory Echelon, χρησιμοποιώντας το όνομά του.