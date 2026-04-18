Γεωργιάδης: «Διέταξα ΕΔΕ, υποψίες για συκοφαντία του ΕΣΥ λόγω αντιδικίας μεταξύ δύο γιατρών», λέει για την «νοσηλεύτρια» που κατήγγειλε ελλείψεις στην περίθαλψη της Μυρτώς - iefimerida.gr

Για «τραγική συκοφαντία» -όπως την χαρακτήρισε- σχετικά με καταγγελίες για την εισαγωγή της 19χρονης Μυρτούς κάνει λόγω ο Άδωνις Γεωργιάδης, διατάσσοντας ΕΔΕ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό «λειτούργησε άψογα», ενώ επισήμανε ότι η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν καταλήξει.

Παράλληλα, ανέφερε πως, αν επιβεβαιωθούν υποψίες που του μεταφέρθηκαν, οι καταγγελίες πιθανόν να οφείλονται σε προσωπική διαμάχη μεταξύ γιατρών. Σε μια τέτοια εξέλιξη, τόνισε ότι η γιατρός που φέρεται να υπέβαλε ψευδή καταγγελία «δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ», ενώ θα δρομολογηθούν και νομικές ενέργειες για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι «κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας της αξιοπιστίας του συστήματος υγείας.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη με αφορμή καταγγελίες για την υπόθεση της Μυρτούς

«Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο».

Νωρίτερα, ο υπουργός αποκάλυψε πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση από μία «υποτιθέμενη» όπως σημείωσε νοσηλεύτρια.

Σε έγγραφα που δημοσίευσε ο υπουργός και υπογράφουν οι νοσηλευτές του νοσοκομείου, σημειώνουν σχετικά με την παρουσία μίας κυρίας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 πως δεν πρόκειται για νοσηλεύτρια του νοσοκομείου και πως «ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού».



Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής τις εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 απάντησε στην πρώτη ανάρτηση του κ. Γεωργιάδης σημειώνοντας πως «η συγκεκριμένη κυρία είναι ιατρός η οποία εργάζεται στο Νοσοκομείο της Κεφαλλονιάς».

Αγαπητέ Άδωνι Γεωργιάδη, η συγκεκριμένη κυρία είναι ιατρός η οποία εργάζεται στο Νοσοκομείο της Κεφαλλονιάς.

Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» λειτούργησε με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη ενός εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος. Η ίδια ζήτησε να βγει στην εκπομπή την Τέταρτη το βράδυ.

Για να μην μακρηγορούμε! Το πρόσωπο που προέβη στις σχετικές αναφορές είναι υπαρκτό και έχει πλήρη γνώση των περιστατικών που περιέγραψε. Η επιλογή του τρόπου εμφάνισής του έγινε για λόγους προστασίας, όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι η αποδόμηση των μαρτυριών, αλλά η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της ουσίας της υπόθεσης, με διαφάνεια και θεσμική υπευθυνότητα. Η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια και τον πολίτη — και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε».