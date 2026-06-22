Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ πάει για εκλογική συντριβή, στον Τσίπρα το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί - iefimerida.gr

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα στο ΣΚΑΪ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης αναφορικά με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κάλεσε τα ΜΜΕ να βγάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη της καθώς για το μόνο που μιλάνε είναι για νέους φόρους, ενώ αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε πως οδεύει προς εκλογική συντριβή.

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Με αφορμή τη διένεξη Δούκα-Διαμαντοπούλου για το ενδεχόμενο συνεργασιών με το κόμμα Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «είναι λίγο αργά (σ.σ. για την κυρία Διαμαντοπούλου) γιατί οι θέσεις του Δούκα έχουν γίνει συνεδριακές στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο του Δούκα και λιγότερο της Διαμαντοπούλου, αν δεν το βλέπει η αγαπητή κυρία Διαμαντοπούλου, υπάρχει πρόβλημα».

Συνεχίζοντας ο υπουργός Υγείας είπε ότι «ο λόγος που έχει κακή δημοσκοπική εικόνα το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια συγκλονιστική ευκαιρία που του έδωσε η ιστορία 2 χρόνια με το να κυνηγάει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2013. Αυτό το έκανε με πολύ άγαρμπο τρόπο, ξεχνώντας τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που έμειναν το 2012-2013. Τώρα μετά από 2 χρόνια που πήγε να το παίξει ΣΥΡΙΖΑ πράσινος, έγινε ντεμοντέ με την έλευση Τσίπρα. Μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας στον χώρο του λαϊκισμού και των ανοησιών της αριστεράς είναι καλύτερος. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και πηγαίνει προς συντριβή. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει για εκλογική συντριβή, δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερο είναι δεδομένο αυτό».

Δεν πιστεύω πως θα γίνει κόμμα Σαμαρά

«Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Όταν υπάρξει να με ρωτήσετε. Είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω ότι θα γίνει κόμμα Σαμαρά. Πιστεύω στην έννοια της παρατάξεως. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς. Εγώ δεν είμαι περισσότερο ΝΔ από τον Σαμαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο δεν θα έχουμε εκλογές το 2026 -Εφικτή η αυτοδυναμία

Ο υπουργός Υγείας ερωτηθείς για τις εκλογές και το χρόνο που θα γίνουν, υποστήριξε τη ξεκάθαρη θέση του πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα γίνουν το 2027. «Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόοπτο δεν θα έχουμε εκλογές το 2026», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

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Για την αυτοδυναμία είπε ότι δημοσκοπικά είναι απολύτως εφικτή και το βάσισε όπως τόνισε στο γεγονός ότι «Η ΝΔ έχει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά χαρακτηριστικά παρόμοια με του 2023». Πρόσθεσε ακόμα: «Το αν θα κερδίσουμε ή όχι τις εκλογές με αυτοδυναμία θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό ο λαός».