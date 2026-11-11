Γεωργιάδης: «Αυτό είναι το ΕΣΥ που θέλουμε» - Η ανάρτηση ενός πολίτη για την εξυπηρέτησή του από τον ΕΟΠΥΥ - iefimerida.gr

Την ανάρτηση ενός πολίτη σχετικά με την εξυπηρέτηση που έλαβε από τον ΕΟΠΥΥ για την έγκριση αντικαρκινικού φαρμάκου αναδημοσίευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του ΕΣΥ.

«Αυτό είναι το ΕΣΥ που θέλουμε να υπάρχει και αυτή η εξυπηρέτηση που θέλουμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας. Είμαι υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Λυκούργου Σκιαδόπουλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του, ο πολίτης περιγράφει την εμπειρία του από τη διαδικασία έγκρισης αντιικού φαρμάκου, επισημαίνοντας την ταχύτητα ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει, ο γιατρός του υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση αντιικού φαρμάκου και μόλις ένα λεπτό αργότερα έλαβε μήνυμα στο κινητό του, με το οποίο ενημερώθηκε ότι το αίτημα είχε εγκριθεί. Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα, που διευκρίνιζε ότι η προμήθεια του φαρμάκου θα γινόταν από φαρμακείο νοσοκομείου.

Το επόμενο πρωί δέχθηκε τηλεφώνημα από υπάλληλο των κεντρικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, η οποία τον ρώτησε εάν είχε παραλάβει το φάρμακο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος περιγράφει ότι, αφού ευχαρίστησε την υπάλληλο για την επικοινωνία, της έστειλε μήνυμα στο κινητό από το οποίο είχε δεχθεί την κλήση, προκειμένου να ρωτήσει αν υπάρχει η δυνατότητα να του σταλεί το φάρμακο κατ'οίκον.

Η υπάλληλος επικοινώνησε εκ νέου μαζί του, ενημερώνοντάς τον ότι υπήρχε και η δυνατότητα κατ' οίκον αποστολής του φαρμάκου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι σε περίπτωση άμεσης ανάγκης θα υπήρχε καθυστέρηση αρκετών ωρών.

«Με την ίδια απροσποίητη ευγένεια δέχθηκα ξανά περαστικά, ανταποδίδοντας με μια φιλοφρόνηση για την ευγένεια και τη λειτουργική ανταπόκριση της υπηρεσίας της!», σημείωσε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος συνεχάρη όσους οργάνωσαν και υποστηρίζουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοπρεπούς εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Μπράβο σε όσους οργάνωσαν και σε όσους υποστηρίζουν υπηρεσίες υγείας αντάξιες της αξιοπρέπειας που αξίζουν οι πολίτες στον τόπο αυτό, που τόσο έχουμε ταλαιπωρήσει αλλά μπορούμε να αφήσουμε καλύτερο στις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.