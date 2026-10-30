Γεωργιάδης από Νοσοκομείο Χανίων: Τον Ιανουάριο η παράδοση των νέων ΤΕΠ -Το νοσοκομείο αλλάζει την πόλη - iefimerida.gr

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων βρέθηκε το πρωί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ως μέρος της διήμερης περιοδείας του στα Χανιά.

Όπως μεταδίδει το flashnews.gr, ο υπουργός ξεκίνησε με επίσκεψη στο εργοτάξιο του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το έργο αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, γεγονός που εξηγεί γιατί, ενώ πλησιάζει ο Νοέμβριος, δεν έχει ακόμη παραδοθεί.

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Όπως είπε: «Αν όλα πάνε καλά μέσα στον Ιανουάριο του 2027 θα κάνουμε την επίσημη παραλαβή του έργου και θα θέσουμε σε λειτουργία τα νέα ΤΕΠ. Τα ΤΕΠ που λειτουργούν τώρα είναι περίπου 600 τμ., τα νέα ΤΕΠ θα είναι 1.700 τμ. Από αυτό καταλαβαίνετε το μέγεθος της επένδυσης που κάνει το ελληνικό κράτος σε αυτό το νοσοκομείο. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε γιατί τα Χανιά από την εποχή που χτίστηκε αυτό το νοσοκομείο έχουν ανέβει ως τόπος και έχουν αυξήσει τον μόνιμο πληθυσμό τους αλλά και τον τουρισμό τους. Τα ΤΕΠ αυτά θα οδηγήσουν το νοσοκομείο σε ορθή λειτουργία για τα επόμενα 25 χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί στην πόλη των Χανίων που ανησυχούν τόσο πολύ και δικαίως, για το νοσοκομείο, όταν παραδοθεί το έργο, θα καταλάβουν την πολύ μεγάλη διαφορά».

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Έξω από το νοσοκομείο, μέλη της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου και του σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ υποδέχθηκαν τον υπουργό με πανό.

Στη συνέχεια, στο αμφιθέατρο «Κωστής Νικηφοράκης» του νοσοκομείου, πραγματοποιείται ανοιχτή δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, η οποία αναμένεται να πάρει τη μορφή αντιπαράθεσης με τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη.