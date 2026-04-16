Γεωργιάδης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, προσπάθησε μονομερώς να ανανεώσει τη θητεία της Πόπης Παπανδρέου - iefimerida.gr

«Θεσμικό κατάντημα» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στον Κώστα Τσουκαλά σε σχέση με την ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση στο «Χ» απάντησε στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λίγο νωρίτερα τον κατηγόρησε για «ανοίκεια επίθεση στη Δικαιοσύνη», με αφορμή όσα είπε για την κ. Παπανδρέου και την ανανέωση της θητείας της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης αναπτύσσοντας το σκεπτικό του σχετικά με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημείωσε πως «ο υπό δοκιμή θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα μακροημερεύσει σε κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ, εάν αρχίσει να παίζει πολιτικά εσωτερικά παιχνίδια και οι εκπρόσωποι του θεσμού αυτού έχουν ευθύνη στο να τον προστατεύσουν».

Η απάντηση Γεωργιάδη στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά

Είναι θεσμικό κατάντημα για τη χώρα μας να μην γνωρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η θητεία της κ. Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Πράγματι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ έχει ορκιστεί υπακοή, να υφαρπάξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς τη θητεία της κ. Παπανδρέου.

Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνον το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι τη θητεία της και κανένας άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει ακόμη, θα συνεδριάσει λογικά κάποια στιγμή τον Μάϊο. Δεν γνωρίζω αν θα την ανανεώσει ή όχι, διότι δεν είναι δική μου δουλειά.

Προσπαθώ όμως να καταλάβω το κίνητρο που ώθησε μία εισαγγελέα να προκαλέσει με αλλεπάλληλες διαρροές και με την αποστολή γελοίων δικογραφιών κατά συναδέλφων βουλευτών, πολιτική κρίση στη χώρα και η αλήθεια είναι ότι ο συγχρονισμός της συνεδριάσεως του Συμβουλίου με την αποστολή στη Βουλή αυτού του γελοίου φακέλου με προβληματίζει.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μου είναι ότι ο υπό δοκιμή θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα μακροημερεύσει σε κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ, εάν αρχίσει να παίζει πολιτικά εσωτερικά παιχνίδια και οι εκπρόσωποι του θεσμού αυτού έχουν ευθύνη στο να τον προστατεύσουν.



Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να σέβεται το Σύνταγμα και τον Άρειο Πάγο και να μην θέλει να συνεργήσει σε μία τέτοια προσπάθεια απαξίωσής του, όπως αυτή επιχειρήθηκε με την άκυρη ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου χωρίς να ερωτηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μας.



Χριστός Ανέστη».