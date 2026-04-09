Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης να πάει σε καμιά εκκλησία μήπως τον φωτίσει ο Θεός - iefimerida.gr

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Με αιχμηρή ανάρτησή του καλεί τον Ν. Ανδρουλάκη να πάει «σε καμιά εκκλησία» και να προσευχηθεί «τις Άγιες Μέρες».

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία τον χαρακτήριζε «δειλό» και «ρουσφετάκια», απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον κάλεσε να «χαλαρώσει» μέχρι την Τρίτη του Πάσχα προτρέποντάς τον παράλληλα, να «μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ναι, λοιπόν, έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου», σημειώνει ο Αδ. Γεωργιάδης και προσθέτει:

«Αν τώρα κάποιοι από αυτούς μου δώσουν την άδειά τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στη Βουλή, επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Όχι για να τους θίξω, αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι».

Τέλος, κατηγορώντας για υποκρισία το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αιτήματα βουλευτών, επισημαίνει ότι «οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γι' αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα μεταξύ του Άδ. Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε όταν ο υπουργός Υγείας σε ραδιοφωνική συνέντευξη είπε πως «αν βουλευτής της αντιπολίτευσης κατηγορήσει συνάδελφό μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει». Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ζήτησε παρέμβαση εισαγγελέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη:

«Ενημερώνω τον Ν. Ανδρουλάκη:

α) Έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω. Ναι λοιπόν έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου.

Αν τώρα κάποιοι από αυτούς μου δώσουν την άδειά τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στη Βουλή, επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Όχι για να τους θίξω, αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι.

Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γι' αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα υπόλοιπα από βδομάδα. Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμιά εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες Μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας….».