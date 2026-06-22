Γεωργιάδης: Έχουμε 100% αποδοχή στο πρόγραμμα «Οίκοθεν» - Πότε θα πάει στο νοσοκομείο της Νίκαιας - iefimerida.gr

«Σήμερα συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από μία εμβληματική δράση του υπουργείου Υγείας, το πρόγραμμα “ΟΙΚΟΘΕΝ”» τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τόνισε ότι «το πρόγραμμα ξεκίνησε από τους ογκολογικούς ασθενείς από τον Άγιο Σάββα, επεκτάθηκε στο νοσοκομείο Μεταξά, στο Θεαγένειο, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και τώρα με τον ΝΟΣΠΙ το έχουμε επεκτείνει σε 25 νοσοκομεία για διάφορες ασθένειες όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, όπου αντί να περιμένουμε να έρθουν οι ασθενείς και να κάνουν τις θεραπείες στο νοσοκομείο, πηγαίνουν ομάδες γιατρών και νοσηλευτών στο σπίτι των ασθενών και κάνουμε τις χορήγηση των θεραπειών στο σπίτι τους».

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Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας κάνοντας λόγο για «ένα πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ συγκινητικό» τόνισε ότι έχει 100% αποδοχή από τους ασθενείς.

«Ρωτάμε τους ασθενείς αν είναι ευχαριστημένοι και έχουμε 100% αποδοχή. Πλέον ο σκοπός μας είναι, όχι να περιμένουμε τον ασθενή να έρθει στο νοσοκομείο αλλά να πηγαίνουμε εμείς σε αυτόν. Για αυτό και διευρύναμε τον ΝΟΣΠΙ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τις ασθένειες που συμπεριλαμβάνουμε στο κατάλογο των θεραπειών στο σπίτι, ώστε να μειώσουμε τη ροή των ασθενών προς τα νοσοκομεία και να προσφέρουμε στους ασθενείς μας λιγότερη ταλαιπωρία», τόνισε ο Αδ. Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στο έργο του υπουργείου Υγείας ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «για αυτό κάναμε την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι ή μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία, και μια σειρά δράσεων από τις κινητές μονάδες υγείας. Δεν περιμένουμε να έρθετε εσείς σε εμάς, ερχόμαστε εμείς σε εσάς».

«Πριν από λίγα χρόνια αυτά ήταν διαστημική φαντασία για το υπουργείο Υγείας και για το ΕΣΥ»

Δηλώνοντας πάρα «πολύ υπερήφανος» για το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ», ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «αυτά τα πράγματα για το υπουργείο Υγείας και για το ΕΣΥ ήταν διαστημική φαντασία πριν από λίγα χρόνια και σήμερα γίνονται. Έχουμε εκατοντάδες ασθενείς σε αυτά προγράμματα αυτά που δεν ταλαιπωρούνται».

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«Τελικά πέραν της πολιτικής και των αντεγκλήσεων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται λιγότερο, ενώ είναι βαριά ασθενείς» τόνισε ο Αδ. Γεωργιάδης.

Τέλος ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτεί το νοσοκομείο της Νίκαιας. «Περιμένω να ολοκληρωθούν τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες θα προγραμματίσω την επίσκεψή μου», σημείωσε ο ίδιος.