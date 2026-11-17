Με την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 37 βουλευτές, αυξάνοντας κατά 7 τις έδρες της με τη διαδικασία της διεύρυνσης.



Διεύρυνση: Έξι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και ένας από την Πλεύση Ελευθερίας στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ



Στους 30 βουλευτές που εκλέχθηκαν με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ έχουν προστεθεί πλέον έξι που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πέτρος Παππάς, η Ράνια Θρασκιά, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Μυρτώ Κοροβέση και η νεοεισερχόμενη Νίνα Κασιμάτη. Έβδομος, εκλεγμένος με άλλο κόμμα, στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης που προέρχεται από τα ψηφοδέλτια της Πλεύσης Ελευθερίας.



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Οι προσδοκίες για επιστροφή ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που έφυγαν την περίοδο 2010-2015 μαζί με τους βουλευτές



Οι κινήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη που θέλει να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ ψηφοφόροι που έχασε την περίοδο 2010-2015 και προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούνται και οι επιστροφές βουλευτών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και είχαν ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Στις αναλύσεις που γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη. στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση και την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά, εκτιμάται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να διευρύνει τις δυνάμεις του αντλώντας ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της Αριστεράς. Με τη συνταγή αυτή θεωρείται ότι θα αυξήσει τα ποσοστά του, φρενάροντας αυτά της ΕΛΑΣ που δεν έχει εισροές από το Κέντρο σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ.



Χαμηλοί τόνοι στο εσωτερικό ακόμα και από όσους αντιδρούσαν για τις «μεταγραφές» από τον ΣΥΡΙΖΑ



Με αυτά τα δεδομένα και καθώς η διεύρυνση σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί στρατηγική επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν πέσει οι τόνοι στο εσωτερικό από όσους αντιδρούσαν για τις «μεταγραφές» ΠΑΣΟΚογενών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά εφόσον φεύγοντας από το ΠΑΣΟΚ είχαν στρέψει τα πυρά τους στο πρώην κόμμα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη που, παρά το ότι εξαιτίας των πολύ αιχμηρών αναρτήσεών της στο παρελθόν σε βάρος του Γιώργου Παπανδρέου, είχε προκαλέσει την οργή των παπανδρεϊκών, εντάχθηκε τελικά στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις.



Ο «μουντζούρης» της εσωστρέφειας που θέλουν να αποφύγουν οι διαφωνούντες και το παρασκήνιο για να πέσουν οι τόνοι



Πέρα από τη διεύρυνση ως επίσημη στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες, δημιουργεί ήρεμα εσωκομματικά νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς κανένας δεν θέλει να χρεωθεί τον «μουντζούρη» της εσωστρέφειας. Έτσι, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις ή τοποθετήσεις που θα «φρενάρουν» πρόσωπα που θέλουν να συστρατευθούν ξανά με το ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό παράδειγμα ο Φίλιππος Σαχινίδης, στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, που είχε ζητήσει να πει μια «συγγνώμη» η Νίνα Κασιμάτη για όσα είχε πει σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού.

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Παρά την προειδοποίησή του, τελικά δεν επέμεινε στην θέση του και απέφυγε να δημιουργήσει κλυδωνισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τόσο στην περίπτωση του Φίλιππου Σαχινίδη όσο και άλλων στελεχών που είχαν αντίθετη άποψη για τη διεύρυνση, υπήρξαν επικοινωνίες με στελέχη της ηγετικής ομάδας προκειμένου να πέσουν οι τόνοι.



Μισογεμάτο το ποτήρι από τις δημοσκοπήσεις, λόγω της κολλημένης βελόνας της ΕΛΑΣ



Την ίδια ώρα, στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη αναλύουν τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν χθες το απόγευμα, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για τον ΣΚΑΪ. Με βάση τα στοιχεία τους βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο καθώς η διαφορά με την ΕΛΑΣ βρίσκεται περίπου στις τρεις μονάδες και παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει άλλες δυνάμεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν δείχνει να ανακτά τη δυναμική που είχε πριν τη ΔΕΘ.