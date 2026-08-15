Γ. Γεραπετρίτης από την Τήνο: «Την ισχύ της Ελλάδας να τη θυμούνται και όσοι μας επιβουλεύονται» - iefimerida.gr

Μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας, αλλά και σαφή αναφορά στην ισχύ της Ελλάδας και προς όσους την επιβουλεύονται, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Τήνο, με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

«Από την αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τήνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας τον Δεκαπενταύγουστο «μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και μεγάλη ημέρα του Γένους».

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Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα είναι «πάλι παρούσα, στο απόγειο της ισχύος της, με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ισχύ της χώρας, στέλνοντας μήνυμα και προς όσους, όπως είπε, την επιβουλεύονται. «Στο απόγειο της ισχύος, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας, αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβουλεύονται, διότι η Ελλάδα είναι ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από αυτήν τη βαθιά και μεγάλη ιστορία της», σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε το μήνυμά του με αναφορά στο Αιγαίο και ευχές προς τους Έλληνες: «Από τη θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του Ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες!».

Εξάλλου ο κ. Γεραπετρίτης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Τήνο, κατέθεσε στεφάνι κατά την επιμνημόσυνη δέηση για τη συμπλήρωση 86 ετών από τον τορπιλισμό του ελληνικού καταδρομικού «Έλλη». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον τορπιλισμό της «Έλλης» στις 15 Αυγούστου 1940, στο λιμάνι της Τήνου.