Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου: Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία της περιοχής - iefimerida.gr

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου: Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία της περιοχής

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου
Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου / Φωτογραφία: anatolh.com
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην πόλη του Αγίου Νικολάου σήμερα, όπως ενημερώνει ο δήμος, με αφορμή και με μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφή Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

«Σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών ή ενίσχυσης του καπνού εντός του αστικού ιστού, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και δεν αποκλείεται η λήψη πρόσθετων μέτρων», τονίζει σε νεότερη ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγίου Νικολάου, που προληπτικά συνιστά στους κατοίκους:

  • να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους όπου αυτό είναι εφικτό,
  • να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα,
  • να αποφεύγουν έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου

«Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες ότι το πρωί της Κυριακής 21/9 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,5 χλμ. από την πόλη του Αγίου Νικολάου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί στο σημείο από την πρώτη στιγμή χωρίς διακοπή μαζί με μηχανήματα και οχήματα του Δήμου για την πλήρη κατάσβεση το συντομότερο.

Λόγω των καπνών που παράγονται, υπάρχει οσμή στις παρυφές της πόλης. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις υγειονομικές υπηρεσίες, παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και θα ενημερώνει άμεσα τους πολίτες για οποιαδήποτε εξέλιξη», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω του όγκου των σκουπιδιών, η φωτιά θα συνεχίσει να καεί για μέρες, παρότι δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο.

