Φλωρίδης: Έχουν αποτυπωθεί οι υπερβολές στα πρόστιμα της Τροχαίας, θα γίνει εξορθολογισμός

Εξορθολογισμός στα πρόστιμα ορισμένων τροχαίων παραβάσεων θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα όπως προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.



«Οι συγκρίσεις των θανατηφόρων δυστυχημάτων έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί αγριέψαν τα πράγματα στις ποινές. Δεν θα παραβιάζεις κόκκινο» είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα» στην Βεργίνα Τηλεόραση.



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Όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα υψηλά πρόστιμα ορισμένων παραβάσεων, ο υπουργός τόνισε: «Θα γίνει ένας εξορθολογισμός σύντομα. Έχει ήδη αποτυπωθεί από την Τροχαία πού είναι υπερβολές, τα είδε το υπουργείο Μεταφορών, τα είδαμε στο υπουργικό συμβούλιο. Νομίζω θα πάμε σε έναν εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Το έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση αυτό».

Φλωρίδης: Στα 2500 χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ της τέτοια εξέλιξη υποδομών

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του στην Α' Θεσσαλονίκης εξηγώντας ότι δέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να βοηθήσει την ομάδα βουλευτών του νομού καθώς στην πόλη αυτή έζησε, σπούδασε , εργάστηκε έχει τους φίλους και τις παρέες του.



«Στα 2500 χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ της τέτοια εξέλιξη υποδομών», είπε χαρακτηριστικά θυμίζοντας όμως τις αντιδράσεις κυρίως από ομάδα αριστερών για το Μετρό. «Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις που στοίχισαν επτά χρόνια καθυστέρησης στο έργο, τότε θα είχε επεκταθεί η λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά.



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Με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να πολεμήσουν την ανάπλαση της Έκθεσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να χάσει η πόλη ένα εμβληματικό έργο και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου. Ξέρετε, σ αυτή την πόλη κανένα μεγάλο έργο δεν έγινε χωρίς να προκληθεί αρχικά μια σύγκρουση κυρίως από την Αριστερά» , τόνισε ο υπουργός.