Φλωρίδης για Τέμπη: Η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία - iefimerida.gr

«Καμπανάκι» για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η πολιτική εκμετάλλευση του πόνου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών από τον Γιώργο Φλωρίδη.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών, σημείωσε ότι «βρισκόμαστε εκ νέου μπροστά από μία προσπάθεια απαξίωσης της δικαιοσύνης ως θεσμού».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φλωρίδης: Αν η Κυβέρνηση μπορεί να κάνει νεύμα, υπάρχει πρόβλημα στην ίδια τη Δημοκρατία

Σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε: «Ο πόνος των ανθρώπων που έχασαν τους συγγενείς τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών οφείλει να έχει τον σεβασμό όλων μας. Όμως, η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης αυτής της εθνικής τραγωδίας και του πόνου όχι μόνο των συγγενών αλλά και του πόνου που ένιωσε η ελληνική κοινωνία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία».

Αναφερόμενος σε τοποθετήσεις που καλούν την Κυβέρνηση να κάνει έναν «νεύμα» στους δικαστικούς λειτουργούς αναφορικά με αιτήματα συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ο κ.Φλωρίδης υπογράμμισε:



«Αν η Κυβέρνηση μπορεί να κάνει νεύμα, υπάρχει πρόβλημα στην ίδια τη Δημοκρατία. Κανένας Υπουργός, καμία Κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κίνηση που να αμφισβητεί τον θεσμό. Υπάρχει και η δεύτερη εκδοχη: «κάνε ένα νεύμα και η Δικαιοσύνη θα ακούσει». Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι δικαστές είναι πειθήνια όργανα, μαριονέτες και θα υπακούσουν; Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή. Αυτό κι αν είναι αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και ότι είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται».

Αναγνώρισε πως καθυστερήσεις πολλές φορές υπάρχουν επειδή «η Δικαιοσύνη δεν είναι όπως η πολιτική. Δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα».

Ο Υπουργός τέλος μίλησε για προσπάθεια απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις· όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί». Ξεκαθάρισε ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».