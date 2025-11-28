Φλωρίδης: Οι κληρονόμοι δεν θα αναγκάζονται να αποποιηθούν κληρονομιά για να μην επωμιστούν χρέη - iefimerida.gr

Για τις ριζικές αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο υπουργός Δικαιοσύνης, ﻿Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως τόνισε, οι νέες ρυθμίσεις «φέρνουν τον Αστικό Κώδικα στη σύγχρονη εποχή», προστατεύοντας τους κληρονόμους, εξορθολογίζοντας το πλαίσιο διαδοχής και εισάγοντας, για πρώτη φορά, τις κληρονομικές συμβάσεις.

Φλωρίδης: Tα χρέη της κληρονομιάς καλύπτονται μόνο μέχρι την αξία της περιουσίας

Με τη νέα ρύθμιση, τα χρέη της κληρονομιάς καλύπτονται μόνο μέχρι την αξία της περιουσίας. «Ο κληρονόμος δεν επιβαρύνεται ποτέ με δική του περιουσία», εξήγησε ο κ. Φλωρίδης, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες οικογένειες είχαν βρεθεί σε αδιέξοδο λόγω καθυστερημένων αποποιήσεων ή λανθασμένων εκτιμήσεων.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Φλωρίδης, ο διαθέτης θα μπορεί πλέον εν ζωή να συμφωνεί με τους κληρονόμους πώς θα κατανεμηθεί η περιουσία του, με συμβολαιογραφική πράξη που δεν ανακαλείται.

«Η ρύθμιση στοχεύει στη μείωση των οικογενειακών συγκρούσεων και στη διασφάλιση ομαλής διαδοχής»



Στόχος της ρύθμισης είναι «η μείωση των οικογενειακών συγκρούσεων και η διασφάλιση ομαλής διαδοχής σε περιουσίες και επιχειρήσεις. Προβλέπεται, επίσης, εν ζωή οικονομική ενίσχυση παιδιού με αντάλλαγμα παραίτηση από μελλοντική κληρονομική αξίωση, ώστε να αποφεύγονται διπλές απαιτήσεις».

Ο επιζών σύζυγος με ένα παιδί θα λαμβάνει πλέον το 1/3 αντί του 1/4, ενώ σε οικογένειες με περισσότερα παιδιά η αναλογία δεν αλλάζει. Οι Οργανισμοί που κληρονομούν περιουσίες θα μπορούν να αποζημιώνουν τους δικαιούχους της νόμιμης μοίρας και με πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Προστασία για τα ζευγάρια χωρίς γάμο ή σύμφωνο

Για πρώτη φορά προβλέπεται προστασία για ζευγάρια χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία θα μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία για ορισμένο διάστημα μετά τον θάνατο του συντρόφου. Απαγορεύονται, επίσης, διαθήκες υπέρ προσώπων που εργάζονται σε δομές φροντίδας, ενώ οι ιδιόχειρες διαθήκες παραμένουν αλλά θα επικυρώνονται δικαστικά, με γραφολογικό έλεγχο όταν απαιτείται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταχεία απονομή δικαιοσύνης



Σύμφωνα με τον υπουργό, οι χρόνοι έκδοσης αποφάσεων έχουν μειωθεί εντυπωσιακά: Από 4 χρόνια στην Αθήνα, πλέον στον 1,5 χρόνο, και στην υπόλοιπη χώρα κάτω από 280 ημέρες. Επίσης, η δημοσίευση διαθηκών μειώθηκε από 400 ημέρες σε μόλις 7 μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας. Οι αλλαγές αυτές συνθέτουν το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο πλαίσιο του ελληνικού κληρονομικού δικαίου.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη: