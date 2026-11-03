Φλωρίδης κατά Τσίπρα για Κασιδιάρη: «Οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής» - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Φλωρίδης απατώντας στις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα ότι η κυβέρνηση «παίζει παιχνίδι» με τον Ηλία Κασιδιάρη, αναφέρθηκε στις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικα, την κοινή αποστολή βουλευτών στο Καστελόριζο και τη στάση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν τηρήσει στελέχη του κόμματος απέναντι στη δυνατότητα προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.

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«Αγκαλιά με τους Κασιδιαραίους στο Καστελόριζο»

«Αρχικά πρέπει να βρεθεί αυτή η φωτογραφία που φαίνεται όπου τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους Κασιδιαραίους και τη Χρυσή Αυγή στο Καστελόριζο, σε κοινή αποστολή της ελληνικής Βουλής, αγκαλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε τότε να διευκολύνει την κοινοβουλευτική παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων, για να εμφανίζεται σήμερα, όπως είπε, ως δύναμη απέναντι στον φασισμό.



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Αφορμή για την αντιπαράθεση στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας στο "Best" της Καλαμάτας, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι διατηρεί μια πολιτικά αντιφατική στάση απέναντι στον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη και στον χώρο που συνδέεται με τη Χρυσή Αυγή.

«Ο καημός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πώς θα πάνε στη Βουλή»



Ο Γιώργος Φλωρίδης συνέχισε την επίθεσή του, στρέφοντας την προσοχή στη στάση που, όπως υποστήριξε, είχε τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους προφυλακισμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

«Πρέπει να ξαναθυμηθεί ο κόσμος ότι όταν αυτοί ήταν προφυλακισμένοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πρόεδροι της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει ότι κακώς αυτοί δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα», δήλωσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επέμεινε στο συγκεκριμένο επιχείρημα, αποδίδοντας στην τότε κυβερνητική παράταξη πρόθεση διευκόλυνσης της κοινοβουλευτικής παρουσίας των συγκεκριμένων βουλευτών.

«Θέλω να πω ότι σε προφυλακισμένους, οι οποίοι τελικά καταδικάστηκαν ως εγκληματίες, ο καημός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πώς θα βρεθεί τρόπος αυτοί να πάνε στη Βουλή», υποστήριξε.