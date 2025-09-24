Φλωρίδης για Τέμπη: Έκανε δήλωση και ο Τσίπρας με την άθλια σύσκεψη, αφού είχαν καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι - iefimerida.gr

Για την υπόθεση των Τεμπών μίλησε εκτενώς ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, ενώ επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δήλωσή του.

«Τώρα έκανε μια δήλωση ο άνθρωπος που αφού κάηκαν 104 άνθρωποι στο Μάτι, έκανε αυτή την άθλια σύσκεψη για να πει πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα. Έκανε μία δήλωση που πάλι επιτίθεται στη Δικαιοσύνη», σχολίασε για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα.



«Η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα να κάνει να κάνει το παραμικρό στην υπόθεση. Υπάρχουν δύο θέματα εκταφής το ένα είναι για να ερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες στη σορό. Ο πατέρας (Πάνος Ρούτσι) αυτό ζητάει. Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής να δω αν είναι το παιδί μου, υπάρχει μόνο μια έμμεση αναφορά» είπε ο κ. Φλωρίδης και διάβασε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. η οποία ήταν στις 8/3/2023.



«Επί 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση επειδή έγιναν όλα αυτά με επιστημονικό τρόπο και στα καλύτερα εργαστήρια που έχει η διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ουδέποτε και από κανέναν δεν υποβλήθηκε αίτημα εκταφής προκειμένου να δουν αν είναι οι συγγενείς τους. Τα δύο αιτήματα που είχαν κατατεθεί αφορούσαν εκταφή σορών για να γίνει έρευνα αν φέρουν ίχνη διαφόρων χημικών ουσιών. Ο ανακριτής είπε ότι επειδή έχει καταρριφθεί από την εξέλιξη της ανάκρισης παράνομα υλικά δεν υπήρχαν και αυτό έχει μεγάλη αναφορά στην πραγματογνωμοσύνη του ΑΠΘ, του ΕΜΠ, του ΓΧΚ, σε όλες τις διαθέσιμες σοβαρές πηγές. Γι' αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας είπε ότι προκειμένου να πάμε σε μια ακραία ανακριτική πράξη όπως η έκταφη, για να δούμε κάτι το οποίο έχει βεβαιωθεί από την ανάκριση ότι δεν υπήρχε, αυτό δεν μπορεί να γίνει».



«Όταν υποβάλουμε αίτημα στη δικαιοσύνη περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Για το αίτημα αυτό θα αποφανθεί λογικά σε λίγες ημέρες η μόνη αρμόδια που είναι η πρόεδρος των εφετών Λάρισας. Επί των αιτημάτων αυτών αρμόδια είναι μόνο η Δικαιοσύνη. Η αναβάθμιση της ανάκρισης έγινε με πρόταση του εισαγγελέα εφετών της Λάρισας που είπε ότι η υπόθεση είναι σημαντική και δεν μπορεί να τη χειριστεί πρωτοδίκης», πρόσθεσε.



«Προχθές ο Άρειος Πάγος είπε πως ό,τι αίτημα απορρίπτεται στην ανάκριση ή αφού κλείσει, δεν χάνεται. Όταν ξεκινήσει η δίκη μπορεί με το καλημέρα οι συνήγοροι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα (…) και το δικαστήριο μπορεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η δίκη τόσο πιο αποτελεσματικά και σε κυρίαρχο βαθμό μπορούν να λυθούν αυτά», επισήμανε.



Ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την στάση τους και εκμετάλλευση της υπόθεσης της τραγωδίας των Τεμπών. «Τα προηγούμενα δύο χρόνια υιοθετώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλη αυτή την συνωμοτική θεωρία περί παράνομου φορτίου, εκρήξεως και θανάτου εξαιτίας αυτού. Άρα αποδείχθηκε ότι μια εθνική τραγωδία επιχειρήθηκε συστηματικά να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Έχουμε ξυλόλιο 2 από την πίσω πόρτα, από τις ίδιες δυνάμεις. Η πολιτική εκμετάλλευση είναι έξω από τους γονείς» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.



Φλωρίδης: Προσχηματική η ακύρωση εκ μέρους των Τούρκων

Ερωτηθείς για την ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την Άγκυρα, ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Φαίνεται κατ΄αρχάς ότι αυτή η ακύρωση εκ μέρους των Τούρκων ήταν προσχηματική. Τι δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Ερντογάν το τελευταίο διάστημα; Δεν μπορεί να διαχειριστεί ότι η Ελλάδα ναι μεν θέλει να συζητά για όλα τα θέματα πλην της εθνικής κυριαρχίας, της υφαλοκρηπίδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτά δεν τα συζητά, οτιδήποτε άλλο το συζητά και βεβαίως η Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει τρένο πάνω στην εθνική πολιτική της».



«Κουρελιάστηκε το τουρκολιβυκό», είπε, «Η Ελλάδα προκήρυξε την εκμετάλλευση των οικοπέδων της στη θάλασσα στα απώτατα όρια των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στα άκρα της. Είπε στη διεθνή κοινότητα, όποιος θέλει σε αυτά τα όρια να έρθει, και ήρθαν οι Αμερικάνοι. Αυτό που κουρελιάζει το τουρκολιβυκό. Από την άλλη μεριά το κάνει κόσκινο η Αίγυπτος, όπου επιχείρησε το τουρκολιβυκό και αυτό να την πλήξει, μπήκε και αυτή και κάνει έρευνες. Η περίφημη ισχύς του Ερντογάν έχει πάει περίπατο».