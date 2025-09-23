Φλωρίδης: Δεν υπάρχει αίτημα για εκταφή σορού -Η διαδικασία, δεν εμποδίζει τη δίκη - iefimerida.gr

Για το αίτημα εκταφής που έχει καταθέσει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.



«Δεν υπάρχει αίτημα για εκταφή της σορού για να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί αυτό. Εγώ λέω ότι υποβάλλεται αίτημα, όπως λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το αίτημα αυτό θα απαντηθεί άμεσα. Τι σημαίνει το άμεσα; Ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει να γίνει εκταφή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως είναι το παιδί αυτό. Η διαδικασία αυτή δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης», είπε ο κ. Φλωρίδης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.



Ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απαντώντας στο εξώδικο του κ. Ρούτσι και της Μαρίας Καρυστιανού, είχε τονίσει ότι «σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».