Σ. Φάμελλος: Στηρίζει Αρβανίτη και κάνει λόγο για «πειραγμένες εκλογές» το 2023 στην Κρήτη! - iefimerida.gr

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε "λεφτόδεντρα" την ώρα που συζητείται η άρση ασυλίας των βουλευτών του και είναι στη χώρα μας η κ. Κοβέσι», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέντευξη που έδωσε στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, μίλησε για περιορισμένα μέτρα που θα εξανεμιστούν και πρόσθεσε: «Γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση;».

«Τα τελευταία τρία χρόνια τα υπερπλεονάσματα είναι πάνω από 12 δισ. Τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα αποδεικνύουν ότι είναι λανθασμένος ο δημοσιονομικός υπολογισμός. Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και της οικονομίας, εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομίλων. Εφέτος οι τράπεζες θα μοιράσουν 2,8 δισ. σε μερίσματα με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη. Γιατί τόσο χαμηλή φορολόγηση στα μερίσματα όταν έχουμε τόσο υψηλή έμμεση φορολογία;», σημείωσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό,﻿ ο Σ. Φάμελλος είπε πως «θέλει να καλύψει ότι μιλάμε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση και ότι έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης σχεδίασε ένα καθεστώς που το εγκατέστησε στο Μέγαρο Μαξίμου και λειτουργεί πολλές φορές με όρους παρακράτους και εν τέλει είναι σε βάρος των πολιτών. Η κυβέρνηση συνδέεται με βαρύτατα σκάνδαλα διαφθοράς. Καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν θα έμενε για ένα λεπτό με το σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Ιστορικό λάθος του κ. Ανδρουλάκη η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ»

Όσον αφορά τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά τόνισε ότι «είναι ιστορικό λάθος του κ. Ανδρουλάκη η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο και η καθυστέρηση εδώ και έναν χρόνο της Νέας Αριστεράς. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να υπάρξει προοδευτικός πόλος με στόχο να φύγει η κυβέρνηση του κ. Μητστοτάκη».

Για τις δηλώσεις του βουλευτή κ. Κεδίκογλου σημείωσε ότι «έχουμε δεσμευτεί για τη συντεταγμένη διεκδίκηση της σύγκλισης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, με καθοριστικό τον ρόλο και του Αλέξη Τσίπρα. Όλες αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί ομόφωνα και δεσμεύουν και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ».

Επίσης, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στελεχών της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ούτε την Ευρώπη ούτε τη δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να συνταχθεί η χώρα μας με την πρόταση της Ισπανίας για διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με το Ισραήλ.

«Τα λάθη του κ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική δεν καλύπτονται»

Σχετικά με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμ. Μακρόν, στη χώρα μας επισήμανε: «Ο κ. Μακρόν ήλθε για να κάνει οικονομικές συμφωνίες στο πλαίσιο ενός κυνηγιού εξοπλισμών. Τα λάθη στην εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν καλύπτονται με ένα κυνήγι εξοπλισμών που έχουν οικονομική επιβάρυνση και δεν έχουν συζητηθεί σε κανένα όργανο. Μιλάμε για ένα ράλι εξοπλισμών από τον κ. Μητσοτάκη για να καλύψει τις αδυναμίες του».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «οι πυρηνικοί εξοπλισμοί (που συζητούνται με την αντιπυρηνική ομπρέλα) δεν έλυσαν ποτέ το πρόβλημα της ειρήνης» και όσον αφορά τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και την πυρηνική ενέργεια, αφού θύμισε ότι παλαιότερα τους απέρριπτε ο κ. Μητσοτάκης, ζήτησε «να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια που τροφοδοτούν τα κέρδη κάποιων ομίλων».

Κατά τα λοιπά ο κ. Φάμελλος υποστήριξε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη περί «πειραγμένων εκλογών».

Σε συνέχεια της σημερινής τοποθέτησης του κ. Αρβανίτη, «τι έχει πει η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως; Έχει πει ότι υπήρξε σχέδιο οργανωμένο που συνδεόταν και με πολιτικά πρόσωπα για εκλογικά οφέλη; Το έχει πει» σχολίασε ο κ. Φάμελλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο «ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα υπόδειγμα της γραμμής του Μαξίμου, της γραμμής Μητσοτάκη, που δυστυχώς φοβάμαι ότι υπάρχει σε πάρα πολλούς άλλους δημόσιους χώρους και δημόσιους οργανισμούς να υπάρχει αδιαφάνεια» και αυτό «εις βάρος του δημόσιου χρήματος με σκοπό να υπάρχουν εκλογικά οφέλη. Είναι στοιχείο της δικογραφίας», όπως σχολίασε. «Είναι περίεργο ότι, έχουμε πει, ότι η ΝΔ επιχειρεί και επιχείρησε εν προκειμένω στην Κρήτη να αλλοιώσει, τροποποιήσει, χειραγωγήσει την κοινωνική συνείδηση, για να έχει τα εκλογικά αποτελέσματα της συντήρησης της δικής της καρέκλας εξουσίας;», διερωτήθηκε.

Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έχουμε αν θέλετε να σας πω την αλήθεια την ανάγκη να διατυπώσουμε μια άλλη γραμμή, ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα προτείνει την σύγκλιση και την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ο Αλέξης Τσίπρας έχει διατυπώσει την πρόταση του, όπως παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εμμένοντας με νόημα στον ομόφωνο χαρακτήρα των συλλογικών αποφάσεων στα κομματικά όργανα.

Στην κατεύθυνση αυτή, όλες αυτές οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς «είμαστε δεσμευμένοι στις συλλογικές αποφάσεις» σημείωσε με φόντο την τοποθέτηση του κ. Κεδίκογλου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επαναλαμβάνοντας πως είναι συντεταγμένη και ομόφωνη η απόφαση για την σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. «Δεν υπάρχει κανένα σενάριο» ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας ότι όλες αυτές οι συζητήσεις για εσωστρέφεια, έχουν παρέλθει.

Ωστόσο, αναφέρθηκε εμμέσως στις προσωπικές ευθύνες των πολιτικών πρωταγωνιστών του χώρου, εξηγώντας ότι «η χρέωση στον προοδευτικό κόσμο που θα μείνει ιστορικά είναι αν θα δώσουμε στους προοδευτικούς πολίτες μια πρόταση», για να καταλήξει πως «εμείς θα συνεχίσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν ενωτικά προοδευτικός πόλος».