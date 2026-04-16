Φάμελλος κατά πρωθυπουργού: Μιλάει για τοξικότητα αυτός που ενορχήστρωσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες - iefimerida.gr

Φάμελλος κατά πρωθυπουργού: Μιλάει για τοξικότητα αυτός που ενορχήστρωσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες

Σωκράτης Φάμελλος / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή για τοξικότητα από την αντιπολίτευση, επιστρέφοντας τον όρο.

«Μιλάει για τοξικότητα αυτός που ενορχήστρωσε την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν έστελναν σφαίρες στον τότε υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, όταν υπήρχαν επιθέσεις με μολότοφ σε σπίτια βουλευτών και γκαζάκια σε σπίτι σημερινού μας βουλευτή. Μας στοχοποιούσαν, γιατί στηρίξαμε μια εθνική επιλογή ευθύνης. Καταδικάσατε τις επιθέσεις αυτές κύριε Μητσοτάκη;» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ψευτο-εκσυγχρονιστής Μητσοτάκης δεν καταδίκασε ούτε τις αφίσες με τα πρόσωπα μας στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε πει ότι κάποιοι "ξεπούλησαν τη Μακεδονία για να πάρουν τις συντάξεις". Είχε πει ότι η λέξη "πατριωτισμός" για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ξένη λέξη και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι "εθνική εξαίρεση'". Έτσι τροφοδότησε τότε την τοξικότητα ο αρχιερέας της τοξικότητας, για να πάρει με νύχια και με δόντια την καρέκλα του πρωθυπουργού» συμπλήρωσε ο Σ. Φάμελλος.

