Φάμελλος για Γάζα: Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, η σιωπή είναι συνενοχή - iefimerida.gr

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους απο Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του:

«Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες. Στην Ελλάδα ο κ.Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ. Η σιωπή είναι συνενοχή.

Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα. Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης».