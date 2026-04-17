Φάμελλος: Ο κ. Γεωργιάδης στοχοποίησε την Π. Παπανδρέου -Αν ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί, πρέπει να τον διώξει - iefimerida.gr

Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως «ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο θρασύς και αμετροεπής Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε ''επίθεση στη Δημοκρατία'' τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στοχοποιώντας την επειδή κάνει τη δουλειά της και ομολογώντας παράλληλα την ενοχή τους».

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος, «από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρότι από τη μία είπε ότι συμμερίζεται τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρέπει να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης».

«Ε, λοιπόν, ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Αν ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί με όσα λέει ο υπουργός του, πρέπει να τον διώξει σήμερα. Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία. Γιατί επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία δεν είναι όσοι ερευνούν και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όσοι φοβούνται την έρευνα επειδή έχουν στήσει ένα παρακρατικό καθεστώς και θέλουν να φιμώσουν τη Δικαιοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 νωρίτερα σήμερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέκρινε τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Πόπης Παπανδρέου, στην οποία καταλόγισε πολιτική σκοπιμότητα.