Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ απαντούν στα σχόλια, μετά την ψηφοφορία για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα - iefimerida.gr

Η ευρωομάδα της ΝΔ απάντησε στην κριτική για τη στάση των ευρωβουλευτών της στη συμφωνία του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων.

«Τα θέματα προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σοβαρά και δεν προσφέρονται για κινδυνολογία και άκρατο λαϊκισμό στον οποίο έχουν συνηθίσει μερικοί», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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Η ανακοίνωση:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (431 υπέρ, 201 κατά) τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων.

Ενώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι κατά των μεταλλαγμένων, ψήφισε υπέρ των ΝΓΤ, επειδή δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων από ένα φυτό σε άλλο (πχ από καλαμπόκι σε ντομάτα) αλλά για εξέλιξη του ίδιου του φυτού με παρέμβαση της επιστήμης, ώστε να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό.

Λύσεις υπέρ των αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και υπέρ των καταναλωτών που ήδη εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ασία.

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Γι’ αυτό ακριβώς και η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ε.Ε. (CopaCogeca) που εκπροσωπεί 22 εκατ. αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, καθώς και 32 ενώσεις παραγωγών, τάχθηκαν δυναμικά υπέρ.

Υπερ τάχθηκε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γραμμή την οποία τήρησαν τα 3/4 των ευρωβουλευτών του και κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ (και μόνο 30 στους 137 ψήφισαν κατά).

Το πλαίσιο που ψηφίστηκε προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις ώστε οι πατέντες να μην μείνουν στα χέρια λίγων, αλλά να έχουν πρόσβαση αγρότες και συνεταιρισμοί. Όσον αφορά στη σήμανση υπάρχουν δύο κατηγορίες.

Στη μία που θεωρείται εξέλιξη του ίδιου του φυτού θα υπάρχει σήμανση στον σπόρο και σε δημόσια πλατφόρμα.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει σήμανση παντού, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και γι’ αυτό δεν καταψήφισαν τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε.

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Εκεί που υπάρχουν πιο σημαντικές παρεμβάσεις θα υπάρχει σήμανση παντού, όπως προβλέπει ήδη ο νέος κανονισμός. Το εύρος των παρεμβάσεων κρίνεται από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό (EFSA) που τηρεί τα πιο αυστηρά πλαίσια ασφάλειας σε όλο τον κόσμο και δίνει ή όχι την σχετική άδεια.

Αυτή είναι η αλήθεια και γι’ αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, που γενικά είναι κατά των μεταλλαγμένων, τάχθηκε υπέρ των νέων τεχνικών.

Τα θέματα προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σοβαρά και δεν προσφέρονται για κινδυνολογία και άκρατο λαϊκισμό στον οποίο έχουν συνηθίσει μερικοί», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι καταγγελίες Φαραντούρη

Ολα ξεκίνησαν όταν νωρίτερα σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης κατήγγειλε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε ρύθμιση που οδηγεί στην αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων από τις συσκευασίες προϊόντων στην Ελλάδα.

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Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι: «είχαμε μια μάχη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή με επιφυλάξεις στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Υπογράμμισε επίσης ότι: «εμείς βέβαια οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε. Με ευθύνη όσων υπερψήφισαν αυτό τον κανονισμό, πλέον δεν θα αναγράφεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ ότι τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα, μέχρι και 20 γονιδιακές μεταλλάξεις».

Και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών όχι μόνο υπερθεμάτισε, αλλά στήριξε την πρόταση υπέρ των μεταλλαγμένων. Όχι μόνο αυτό, αλλά σου στερούν το δικαίωμα να επιλέξεις εάν θέλεις να φας μεταλλαγμένα».