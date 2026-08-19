Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Η ΕΕ να πάρει θέση για την Μονή Αγ. Αικατερίνης στο Σινά - iefimerida.gr

Ενόψει της επικείμενης τελικής εκδίκασης ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 23 Αυγούστου, της υπόθεσης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιεράς μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά , οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, κατέθεσαν νέα κοινή γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι συνεπής με τις αρχές που η ίδια διακηρύσσει. Οποιαδήποτε εταιρική σχέση προϋποθέτει σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ευρωπαϊκής και συνάμα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η γραπτή ερώτηση των τεσσάρων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει ως θέμα: «Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Κράτος Δικαίου και σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου» - και είναι η ακόλουθη:

«Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, μνημείο της UNESCO, από τα αρχαιότερα εν λειτουργία χριστιανικά μοναστήρια στον κόσμο, αντιμετωπίζει δικαστικά και διοικητικά μέτρα που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες ως προς την αναγνώριση της νομικής της προσωπικότητας, την πολιτειακή αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της, τη δυνατότητα της να ασκεί νομική εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και την προστασία των περιουσιακών της δικαιωμάτων, που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο. Αυτά συμβαίνουν λίγο πριν από την τελική εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ενόσω η Ε.Ε. εμβαθύνει την εταιρική σχέση με την Αίγυπτο.



Υπό το πρίσμα των άρθρων 2, 3 παρ. 5 και 21 της Συνθήκης για την Ε.Ε., καθώς και της Απόφασης (ΕΕ) 2025/1267 για την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Αίγυπτο, ερωτάται η Επιτροπή:

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1. Ελήφθησαν υπόψη οι ανωτέρω εξελίξεις κατά την εκπόνηση της πρόσφατης θετικής αξιολόγησης της Αιγύπτου και κατά την απόφαση για τη συνέχιση της περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας;

2. Οι ανωτέρω εξελίξεις συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου όσον αφορά στις θρησκευτικές ελευθερίες, την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία θρησκευτικών ιδρυμάτων;».