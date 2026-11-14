Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ για Τουρκολιβυκό: «Με τρεις εβδομάδες καθυστέρηση Κεφαλογιάννης-Βέμπερ ανακάλυψαν την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ»

Αιχμές κατά της ΝΔ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αφήνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρωτοβουλία για συζήτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν επίσημα από τις 20-21 Οκτωβρίου τη συζήτηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, μετά την επικύρωσή του από τη Βουλή της Λιβύης.

Ακολούθως, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσαν δημόσια την πρωτοβουλία τους, απαιτώντας την καταδίκη του μνημονίου και την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, κάτι που καλύφθηκε από τα ΜΜΕ.

Η συζήτηση δεν εντάχθηκε στην πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου, με το ΠΑΣΟΚ να αποδίδει την καθυστέρηση στη δυστοκία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να στηρίξουν έμπρακτα το αίτημα και να σταματήσουν τις επικοινωνιακές τακτικές, τονίζοντας ότι τα εθνικά ζητήματα απαιτούν άμεσα αντανακλαστικά.

Όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους, το σχετικό αίτημα είχε κατατεθεί από την Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ ήδη από τις 21 Οκτωβρίου, ενώ καλούν τους Μανώλη Κεφαλογιάννη και Μάνφρεντ Βέμπερ να το στηρίξουν έμπρακτα.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με έκπληξη παρακολουθούμε την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) να παρουσιάσουν ως πρωτοβουλία τους τη διεξαγωγή συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη, καταγεγραμμένη και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Από τις 20 Οκτωβρίου, αμέσως μετά την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γ. Μανιάτης, ζήτησε με δημόσια ανακοίνωσή του, την άμεση και αποφασιστική ευρωπαϊκή αντίδραση.

Στις 21 Οκτωβρίου, η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε επίσημο αίτημα για συζήτηση στην Ολομέλεια, παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη σύνοδο του Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, με Δελτίο Τύπου τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσαν την πρωτοβουλία, ζητώντας τη σαφή καταδίκη του παράνομου μνημονίου και συγκεκριμένες ευρωπαϊκές κυρώσεις για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

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Μάλιστα, την ανακοίνωση αυτή είχαν δημοσιεύσει στις 21 Οκτωβρίου τα ίδια μέσα ενημέρωσης, που σήμερα χρησιμοποιούνται από τη Νέα Δημοκρατία για να παρουσιαστεί η πρωτοβουλία ως δική της!

Η πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα χωρίς το ζήτημα να έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό, λόγω της δυστοκίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέλος του οποίου είναι και η Νέα Δημοκρατία.

Το ΕΛΚ οφείλει επιτέλους να εξηγήσει γιατί, παρά το επίσημο αίτημα που έχει ήδη κατατεθεί από τις 21 Οκτωβρίου, δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα η διεξαγωγή της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, αναμένουμε από τον κ. Κεφαλογιάννη και τον κ. Βέμπερ να στηρίξουν έμπρακτα, στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αίτημα των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ώστε να πραγματοποιηθεί επιτέλους η συζήτηση και να ανοίξει ο δρόμος για την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος.

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Στα εθνικά ζητήματα δεν χωρούν ούτε επικοινωνιακές τακτικές, ούτε μικροκομματικά παιχνίδια. Χρειάζονται άμεσα αντανακλαστικά για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αναλάβει τις πρωτοβουλίες του. Περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να κάνουν επιτέλους το ίδιο.