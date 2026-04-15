Ευχές για γρήγορη ανάρρωση από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στον Γιώργο Μυλωνάκη - iefimerida.gr

Ευχές για γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του απευθύνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη σήμερα.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού νοσηλεύεται σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Μήνυμα συμπαράστασης από το ΠΑΣΟΚ

«Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη» γράφει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση από το ΣΥΡΙΖΑ

«Στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Με την ελπίδα για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους οικείους του» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.