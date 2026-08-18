«Αποχαιρετώ τον συγκάτοικό μου στη Νομική»: Το συγκινητικό «αντίο» του Ευάγγελου Βενιζέλου για τον θάνατο του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά - iefimerida.gr

Με ιδιαίτερη θλίψη και συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τονίζει ότι οι δυο τους μοιράζονταν το ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και την ίδια τήβεννο.

«Κατάφερε να μείνει πάντα νέος» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος και συνεχίζει αναφέροντας πως αποχαιρετά «το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που κατά βάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, την ικανότητά του να αναθεωρεί».

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Το «αντίο» του Ευάγγελου Βενιζέλου για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

«Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κατάφερε να μείνει πάντα νέος αναζητώντας διαρκώς νέες ερμηνευτικές προτάσεις, ενώ αυτές που είχε αναδείξει πριν πενήντα και πλέον χρόνια ως εργαλεία για την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας έχουν καταστεί εδώ και δεκαετίες κοινής αποδοχής.

Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη και αγάπη τον συγκάτοικό μου στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον χρήστη της ίδιας τηβέννου, αυτής του παιδικού του φίλου και δασκάλου μου Δημήτρη Τσάτσου.

Αποχαιρετώ το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που κατά βάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, την ικανότητά του να αναθεωρεί.

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Η Φωτεινή που φώτισε τη ζωή του, τώρα καλείται να διαφυλάξει μια μεγάλη παρακαταθήκη».

