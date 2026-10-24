Εξώδικο από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού για την συμφωνία μεταξύ Μονής Σινά και Αιγύπτου -Ζητεί τη δημοσιοποίησή της - iefimerida.gr

Εξώδικο προς την πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία έστειλε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και Αιγύπτου.

Στην ανακοίνωση του Τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού αναφέρεται ότι το εξώδικο, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2026, απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς και στους επικεφαλής των Εκκλησιών που έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους.

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Ειδικότερα, το κόμμα ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας με την Αίγυπτο, αλλά και τα Πατριαρχικά και Συνοδικά Γράμματα, με τα οποία οι Ορθόδοξες Εκκλησίες παρείχαν την υποστήριξή τους στον Αρχιεπίσκοπο Σινά.

Παράλληλα, ζητά έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το εάν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας για την κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας, επικαλούμενο τον Θεμελιώδη Κανονισμό Λειτουργίας της Μονής του 1971.

Στο εξώδικο γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη προστασίας της νομικής προσωπικότητας και της ακίνητης περιουσίας της Μονής, καθώς και στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου νομικού μέσου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε διεθνείς οργανισμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στην UNESCO.

Η εξώδικη δήλωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού για τη Μονή Σινά

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Ολόκληρη η ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» για τη Μονή Σινά

«Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αντιδρώντας άμεσα στα σημερινά δημοσιεύματα που περιέχουν τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, κ.κ. Συμεών, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη περί επικείμενης συμφωνίας άγνωστου περιεχομένου με το Αιγυπτιακό Κράτος για τα δικαιώματα επί ακινήτων της Ιεράς Μονής, για τα οποία υπάρχει ήδη εκκρεμής δίκη και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Κύπρου, απέστειλε σε όλους τους παραπάνω αυθημερόν την από 24.10.2026 εξώδικη δήλωση που επισυνάπτεται σε link, με την οποία:

1ον ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΑΜΕ να δημοσιοποιήσουν:

(α) το κείμενο της συμφωνίας με το Αιγυπτιακό Κράτος, την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου, κ. Συμεών, δηλώνει με τη σημερινή με αρ. πρωτ. 23/24.10.2026 έγγραφη δήλωσή του ότι θα υπογράψει, oι δε Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών και Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της χώρας, τοποθετούνται ωσάν αυτή να έχει ήδη συναφθεί∙

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(β) τα έγγραφα των άνω Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, με τα οποία παρείχαν τη στήριξη και συμπαράστασή τους προς τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου, για την (επικείμενη) υπογραφή της οικείας «συμφωνίας» με το Αιγυπτιακό Κράτος.

2ον ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΑΜΕ να μας ενημερώσουν εγγράφως αν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας για την κατάρτιση και υπογραφή της άνω συμφωνίας, ως απαιτείται από τον Θεμελιώδη Κανονισμό Λειτουργίας της Ιεράς Μονής του Σινά του 1971, και αν ναι, να μας γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο αυτής.

3ον ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΟΤΙ:

Α. ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τηρούν απαρεγκλίτως τον Θεμελιώδη Κανονισμό Λειτουργίας της Ιεράς Μονής Σινά, του 1971, σύμφωνα με τον οποίο η Σιναϊτική Αδελφότης αποτελεί την Ανωτάτη Αρχή της Ιεράς Μονής και είναι ανεξάρτητη, αδούλωτη, και αυτοδέσποτη, όσον αφορά άπαντα τα διοικητικής και οικονομικής φύσεως ζητήματα της Ιεράς Μονής Σινά.

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Β. ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διαφυλάξουν την Ιερά Μονή και τον κρίσιμο ρόλο αυτής στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση και να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις, ιδίως στη δικαστική διεκδίκηση δικαιωμάτων της, που οδηγούν στη βλάβη των συμφερόντων της.

Γ. ΟΦΕΙΛΟΥΝ να υπερασπιστούν τη νομική προσωπικότητα της Ιεράς Μονής, τη νομίμως κτηθείσα ακίνητη περιουσία αυτής και να διαφυλάξουν τα έννομα συμφέροντά αυτής, ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά της δικαστικώς και εξωδίκως, προβάλλοντας όλους τους ισχυρισμούς που υποχρεούνται για την προσήκουσα νομική υπεράσπισή της και βέβαια απευθυνόμενοι και ζητώντας τη συνδρομή Διεθνών Οργανισμών, με προεξάρχουσα την UNESCO, που μετά βεβαιότητας θα σπεύσουν και θα στέρξουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων διαφύλαξης των συμφερόντων της Ιεράς Μονής.

Τομέας Δικαιοσύνης του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».