Εξώδικο Χριστοδουλάκη για δημοσιεύματα περί ανάθεσης έργων σε εταιρεία συγγενικών προσώπων -«Ο λόγος στη δικαιοσύνη» - iefimerida.gr

Εξώδικο απέστειλε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην εφημερίδα «Δημοκρατία» αναφορικά με δημοσιεύματα, που σύμφωνα με τον ίδιο έχουν «ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς».

Ειδικότερα, ο βουλευτής της ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» στις αναφορές που υπάρχουν στα εν λόγω δημοσιεύματα ότι εταιρεία που ανήκει στην οικογένειά του έχει εισπράξει από το Δημόσιο, από το 2019, το ποσό των εννέα εκατ. ευρώ.

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Επιπλέον, ο κ. Χριστοδουλάκης διαψεύδει τους ισχυρισμούς της εφημερίδας περί συναντήσεων με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και μέσω του εξωδίκου ζητεί την απόσυρση των επίμαχων δημοσιευμάτων.

Η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη για το εξώδικο στην εφημερίδα «Δημοκρατία»

«Εξώδικο στη «Δημοκρατία» και μετά ο λόγος στη δικαιοσύνη. Δεν θα παίξουμε παιχνίδια».